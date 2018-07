Palinsesti Mediaset 2018 2019 | Barbara Palombelli sfida Lilli Gruber

tvzap.kataweb

(Di giovedì 5 luglio 2018) Sono ancora i reality l’ingrediente principale della prossima stagione televisiva di Canale 5. A Montecarlo sono stati presentati iautunnali die, malgrado le recenti polemiche che hanno investito il Grande Fratello, Pier Silvio Berlusconi non si scompone: “È un genere che vive di diretta e di accadimenti quotidiani, resta uno degli assi portanti della tv generalista … Certo, in qualche momento ho pensato: forsesta esagerando, bisogna correggere la rotta”, ma sottolinea anche di “non aver provato imbarazzo: non mi vergogno di nulla”. Canale 5, reality e show in prime time Spazio dunque al debutto di Temptation Island Vip con Simona Ventura e al Grande Fratello Vip con Ilary Blasi e Alfonso Signorini, aspettando L’isola dei famosi in primavera con Alessia Marcuzzi. In prima serata c’è posto anche per Tu ...