Palinsesti Canale 5 | autunno 2018

(Di giovedì 5 luglio 2018)5 Undi conferme per5, tra vecchi ritorni e nuove versioni di programmi di successo. La prima (semi) novità porta il volto di Simona Ventura, e la mente di Maria De Filippi, ed è la prima edizione di Temptation Island Vip. Il programma aprirà la stagione dei reality che proseguirà, sempre in, con il Grande Fratello Vip, guidato ancora una volta da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. E’ stata, poi, già annunciata per la primavera 2019 la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. L’intrattenimento La stagione/2019 di Paolo Bonolis si aprirà incon una versione rinnovata di Scherzi a Parte (senza le Iene) e si concluderà in primavera con Ciao Darwin e Avanti Un Altro (confermata la staffetta con The Wall e Caduta Libera di Scotti). Nulla da fare per Il Senso della Vita, “è un progetto che abbiamo per Bonolis, per adesso è fermo ...