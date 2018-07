Palermo | tornano visitabili le grotte dell' Addaura 2

Palermo : tornano visitabili le grotte dell'Addaura : Palermo , 5 lug. (AdnKronos) - Torneranno visitabili in sicurezza le tre grotte dell'Addaura , sul fianco nord-orientale di Montepellegrino, che ospitano importanti graffiti rupestri di era preistorica. E' questo uno dei risultati dei lavori di messa in sicurezza dei costoni della montagna delle perif

Palermo - boss scarcerati dal Riesame tornano in cella : 10 capimafia delle cosce agrigentine e palermitane in manette : Di nuovo in carcere. I Carabinieri del comando provinciale di Agrigento hanno arrestato dieci capimafia delle cosche agrigentine e palermitane e notificato un obbligo di dimora a un undicesimo indagato. L’operazione è stata coordinata dalla Dda di Palermo. In manette sono finiti boss ed estorsori già arrestati a gennaio scorso nell’ambito del maxiblitz Montagna poi scarcerati dal tribunale del Riesame. I giudici della Libertà, nei mesi scorsi, ...