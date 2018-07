Palermo | scoperta maxi piantagione di marijuana a Carini

liberoquotidiano

: Scoperta piantagione marijuana in una contrada di Cinisi, arrestato 31enne - - blogsicilia : Scoperta piantagione marijuana in una contrada di Cinisi, arrestato 31enne - - ennatrasporti : Palermo - Alla scoperta del bunker costiero della seconda guerra mondiale - RedazioneDedalo : Palermo - Alla scoperta del bunker costiero della seconda guerra mondiale -

(Di giovedì 5 luglio 2018), 5 lug. (AdnKronos) - Unadi 303 piante di, alte circa 160 centimetri, è statadai carabinieri in contrada Uliveto, a). Si tratta della terzadai militari in meno di un mese. In manette è finito Massimiliano Di Mercurio