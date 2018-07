Palermo | picchia la moglie davanti ai bambini | arrestato

Palermo : clochard picchiato a Palermo - è caccia agli aggressori : Palermo , 17 mag. (AdnKronos) - Nuova aggressione ai danni di un clochard a Palermo . La vittima è un senzatetto di 24 anni, originario del Bangladesh, trasportato all'ospedale Civico ancora sotto choc e con il volto tumefatto. Secondo quanto ha raccontato alla Polizia, ieri sera mentre dormiva in via

Palermo : clochard picchiato a Palermo - è caccia agli aggressori : Palermo , 17 mag. (AdnKronos) – Nuova aggressione ai danni di un clochard a Palermo . La vittima è un senzatetto di 24 anni, originario del Bangladesh, trasportato all’ospedale Civico ancora sotto choc e con il volto tumefatto. Secondo quanto ha raccontato alla Polizia, ieri sera mentre dormiva in via Puglisi Bertolino, a pochi passi dalla centralissima piazza Politeama, sarebbe stato picchiato da due giovani. I due lo hanno picchiato ...

Sanità : infermiere picchiato a Palermo - Cisl Fp 'Razza attui quanto promesso' : Palermo , 16 mag. (AdnKronos) - "L'ennesima aggressione ai danni di un infermiere dell'Arnas Civico di Palermo conferma che sono venute meno le condizioni minime di sicurezza per gli operatori della Sanità in città". Così il segretario generale della Cisl Fp Palermo Trapani Lorenzo Geraci commenta l'

Sanità : infermiere picchiato a Palermo - parente paziente gli sferra pugno al volto : Palermo, 16 mag. (AdnKronos) – Ennesima aggressione in un ospedale a Palermo. Vittima della violenza un infermiere di 45 anni del reparto di Oncologia del Civico, aggredito ieri sera dal parente di un paziente. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, a scatenare la rabbia dell’uomo sarebbe stato il rifiuto dell’operatore di farlo entrare in reparto fuori dall’orario delle visite. Dopo aver sferrato un pugno al volto ...