Palermo | barca in avaria a Mondello | in soccorso poliziotti in acquascooter

Mafia : Addiopizzo 'sbarca' a Latina - Palermo cambiata ma muro omertà in piedi' (2) : (AdnKronos) - "Per molti versi Palermo è cambiata e in meglio - dicono ancora dall'associazione -, ma viviamo un contesto dove diritti essenziali, come quelli alla casa e al lavoro, sono ancora molto limitati e in cui le sacche di degrado sociale e di povertà educativa ed economica rimangono diffuse

Mafia : Addiopizzo 'sbarca' a Latina - Palermo cambiata ma muro omertà in piedi' : Palermo, 29 giu. (AdnKronos) - Da Palermo a Latina. Addiopizzo sbarca nel Lazio e Latina si sveglia tappezzata da adesivi con su scritto 'Uniti contro il pizzo a Latina'. Un invito alla ribellione, a squarciare il muro della paura e dell’omertà proprio nelle aree della città più colpite dal racket.

Catturato a Palermo l’evaso di Opera a rischio radicalizzazione : stava per imbarcarsi per la Tunisia : Catturato a Palermo l’evaso di Opera a rischio radicalizzazione: stava per imbarcarsi per la Tunisia Catturato a Palermo l’evaso di Opera a rischio radicalizzazione: stava per imbarcarsi per la Tunisia Continua a leggere L'articolo Catturato a Palermo l’evaso di Opera a rischio radicalizzazione: stava per imbarcarsi per la Tunisia proviene da NewsGo.

Catturato a Palermo l’evaso di Opera a rischio radicalizzazione : stava per imbarcarsi per la Tunisia : Catturato a Palermo l’evaso di Opera a rischio radicalizzazione: stava per imbarcarsi per la Tunisia Catturato a Palermo l’evaso di Opera a rischio radicalizzazione: stava per imbarcarsi per la Tunisia Continua a leggere L'articolo Catturato a Palermo l’evaso di Opera a rischio radicalizzazione: stava per imbarcarsi per la Tunisia proviene da NewsGo.

Nell'anniversario della strage di Capaci - la nave della legalità sbarca a Palermo : Mille studenti, provenienti da tutta Italia, protagonisti di questa giornata dedicata agli uomini e alle donne delle scorte, uccisi per proteggere i servitori dello Stato come i giudici Giovanni ...