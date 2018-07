Palermo | accordo Cip-Asp | Villa delle ginestre torna la casa dello sport paralimpico 2

Palermo : accordo Cip-Asp - Villa delle ginestre torna la casa dello sport paralimpico : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - Lo sport paralimpico torna a Villa delle ginestre, la struttura dell’Asp di Palermo per la diagnosi e cura delle persone con lesione midollare e dove in passato si sono allenati atleti come l’iridato di scherma William Russo e gli azzurri di tiro con l’arco Veronica Flo