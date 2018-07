Pagamenti in Italia a giugno 2018 | le aziende puntuali sono il 36 | 7%

Garmin Pay è arrivato in Italia : Pagamenti contactless direttamente da smartwatch : Garmin annuncia l'arrivo in Italia di Garmin Pay, il nuovo metodo di pagamento contactless eseguibile direttamente dagli smartwatch e sportwatch Garmin dotati di chip NFC: ecco come funziona e la lista di modelli compatibili. L'articolo Garmin Pay è arrivato in Italia: pagamenti contactless direttamente da smartwatch proviene da TuttoAndroid.

Caos nel calcio italiano - illeciti sportivi e mancati Pagamenti : più di 10 squadre puntano al ripescaggio : Dalla situazione del Parma fino a quella del Foggia, è Caos tra serie A e B: oltre dieci squadre sognano un clamoroso ripescaggio Le promozioni di Frosinone e Cosenza arrivate nella serata di sabato hanno definito la composizione della serie A e della serie B 2018/2019. La situazione però resta in divenire, per via di alcune vicende che rischiano di creare clamorosi ribaltoni. In primis, resta da valutare la questione Parma, il club emiliano ...

Fintech - anche in Italia i Pagamenti contactless diventano comuni : All’ultimo Money 20/20, la fiera dei pagamenti digitali che ha appena chiuso i battenti ad Amsterdam, Mastercard ha presentato una serie di nuovi strumenti e alcuni accordi innovativi. In particolare seguendo due strategie. La prima è favorire il nuovo ecosistema cosiddetto open banking, frutto della normativa europea Payment Service Directive 2 (Psd2). Entrata in vigore lo scorso gennaio, la Psd2 che dovrebbe consentire di abbattere le barriere ...

Bruxelles - nuovo richiamo all'Italia per ritardi Pagamenti della P.A. : Teleborsa, - L'Italia finisce nel mirino della Commissione Europea sui ritardi dei pagamenti della Pubblica Amministrazione . Bruxelles ha fatto un nuovo richiamo alla Penisola per i ritardi dei ...

Pagamenti elettronici - in Italia cresce la diffusione. Ma il Sud resta indietro : Il pagamento elettronico comincia ad entrare nella routine degli Italiani, che spesso lo scelgono anche per piccole spese. Lo conferma un recente studio, secondo il quale nei negozi fisici la spesa viene fatta il 75% delle volte utilizzando Pagamenti elettronici. E quasi la metà delle volte la cifra spesa non supera neppure i 5 euro. Il tanto atteso cambiamento culturale sta arrivando? Forse, perché tra coloro che arriverebbero a farsi ...

Pagamenti - tre italiani su quattro preferiscono usare le carte : Nei negozi fisici tre italiani su quattro , 75%, preferiscono i Pagamenti elettronici, nel 40% dei casi anche per meno di 5 euro. È quanto emerge dall'analisi sulle modalità di acquisto condotta nel ...