Padova | uomo ammazzato a colpi di katana nel parcheggio dello stadio

Padova - trovato il cadavere di un uomo : forse ucciso in un duello a colpi di katana : Il cadavere di un cittadino filippino è stato scoperto a Padova nel parcheggio dello stadio Euganeo. Ad avvertire gli agenti è stata una persona residente nella zona. La salma presenta diverse ferite da arma da taglio. La polizia avrebbe già fermato una persona.Continua a leggere

Padova - incidente lungo l’A4 : uomo attraversa l’autostrada me viene investito e ucciso : L'incidente è avvenuto all'altezza di Padova: un uomo apparentemente sulla trentina ha tentato di attraversare l'autostrada. Un'auto è riuscita a schivarlo, mentre un furgone l'ha centrato in pieno uccidendolo sul colpo. A causa della tragedia di è immediatamente formata una lunga coda: la polizia stradale indaga per scoprire come mai la vittima avesse tentato di attraversare a piedi un'autostrada.Continua a leggere

Padova - sindaca perseguitata per tre anni da stalker. Uomo arrestato perché aveva pistola con matricola abrasa in casa : “Ogni volta che ricevevo una lettera, un pacco lo consegnavo direttamente in Questura”. Per tre anni Elisa Venturini, 39 anni, sindaca di casalserugo (Padova) è stata molestata con lettere, mail, foto hard e regali. La donna, laureata in legge, la prima cittadina più votata d’Italia alle elezioni del 2013, parla con l’Ansa di “una pressione intollerabile”. Il suo stalker, Lorenzo Franceschi, 50 anni di Monestier ...

'Il valore degli animali' : bioetica - benessere e rapporto tra uomo e animali nel corso dell'IZSVe a Padova : Si terrà tra il 6 e il 9 giugno 2018 a Padova il corso ECM "Il valore degli animali. Percorso tra scienza, etica e arte", organizzato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie. L'obiettivo è esplorare il valore degli animali sulla base delle conoscenze scientifiche e da un punto di ...