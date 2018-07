Padova - trovato il cadavere di un uomo : forse ucciso in un duello a colpi di katana : Padova , trovato il cadavere di un uomo : forse ucciso in un duello a colpi di katana Il cadavere di un cittadino filippino è stato scoperto a Padova nel parcheggio dello stadio Euganeo. Ad avvertire gli agenti è stata una persona residente nella zona. La salma presenta diverse ferite da arma da taglio. La polizia avrebbe […] L'articolo Padova , trovato il cadavere di un uomo : forse ucciso in un duello a colpi di katana proviene da NewsGo.

Ritrovato in Svezia il detenuto “modello” evaso un anno fa dal carcere di Padova : Kristian Boris Vukotic, serbo di 43 anni, poco meno di un anno fa era scappato dal carcere di Padova, dove si trovava per omicidio e furti e dove si era laureato con il massimo dei voti in Filosofia. Al primo permesso premio era sparito, ma ora lo hanno Ritrovato in Svezia e riportato in Italia.Continua a leggere