Ovulazione | 5 segnali per capire se e quando sei fertile

dilei

(Di giovedì 5 luglio 2018) Tra le fasi che compongono il ciclo ovarico c’è l’, ovvero il momento in cui l’ovulo viene rilasciato dalle ovaie nelle tube di Falloppio in attesa che uno spermatozoo lo fecondi. Di solito avviene dai 16 ai 12 giorni prima dell’inizio del ciclo mestruale e coincide con i giorni più fertili della donna, dunque il periodo ideale se si vuole diventare presto mamma. L’è un fenomeno che interessa tutte le donne e che non passa di certo inosservato. Il corpo subisce diversi cambiamenti provocati soprattutto da un aumento di estrogeni e ormoni LH e i sintomi che il fisico ci invia, per indicare che ci troviamo nel periodo ideale per il concepimento, sono diversi. Ecco 5persei: aumenta la temperatura basale del corpo: se si verifica questo fenomeno, niente paura, è solo uno dei sintomi dell’. Il fenomeno è causato da un ormone che ...