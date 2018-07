Ordinanza per la sicurezza in attesa di un nuovo confronto

USA : giudice della California emette Ordinanza per riunire le famiglie dei migranti : 2 Il giudice distrettuale di San Diego California, ha emesso un’ordinanza che impone il ricongiungimento dei bambini con i genitori da cui sono stati separati, a patto che questi non siano considerati inadatti. La scadenza è di 30 giorni a partire dal rilascio dell’ordine 26 giugno nel caso in cui i bambini abbiano più di 5 anni, mentre scende a 14 giorni nelle situazioni che coinvolgono i più piccoli. Il giudice Dana Sabraw ha ...

USA : giudice della California emette Ordinanza per riunire le famiglie dei migranti : Il giudice distrettuale di San Diego (California), ha emesso un’ordinanza che impone il ricongiungimento dei bambini con i genitori da cui sono stati separati, a patto che questi non siano considerati inadatti. La scadenza è di 30 giorni a partire dal rilascio dell’ordine (26 giugno) nel caso in cui i bambini abbiano più di 5 anni, mentre scende a 14 giorni nelle situazioni che coinvolgono i più piccoli. Il giudice Dana Sabraw ha emesso tale ...

Malumori per l'Ordinanza che vieta gli alcolici questa settimana in centro città per Trame e Notte Bianca : ...già a dura prova dalla crisi economica in cui versa la nostra città e dalle norme già stringenti che devono rispettare i locali che somministrano bevande alcoliche e propongono musica e spettacoli'. ...

Vico Equense - Scaduta l'Ordinanza anti-tir - c'è la proroga. Imposto per un'ora il divieto di transito : ... Uniti per Stabia, : «Privatizzazione dello stadio, Cimmino la smetta con lo show dei pagliacci» Castellammare - Cimmino: «Privatizzeremo il Romeo Menti, sarà un gioiellino per lo sport in Campania» ...

Movida - primo weekend per l'Ordinanza anti-alcol nella Capitale : primo weekend per l'ordinanza anti-alcol nella Capitale. ' È stato firmato dalla Sindaca il provvedimento per limitare la vendita e il consumo di bevande alcoliche nelle ore serali e per contrastare ...

Prevenzione incendi - emessa Ordinanza per lotta contro incendi : L'Aquila - Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha firmato l’ordinanza - la numero 200 - con cui vengono disposte prescrizioni in materia di Prevenzione e lotta agli incendi boschivi e di igiene urbana e ambientale. Con il provvedimento su tutto il territorio comunale entro il 30 giugno, per il periodo compreso tra il 1 luglio e 30 settembre (salvo diverse indicazioni) viene disposto che i proprietari e/o i conduttori di terreni ...

La nuova Ordinanza da Varazze a Pietra : «Bagnini in forma e palloncino di segnalazione per nuotare» : I bagnanti che fanno un nuotata prima delle 8,30 e dopo le 19,30 devono dotarsi dei dispositivi già previsti per i subacquei

Notti senza regole a Napoli : perché ora serve un'Ordinanza vera : Sono due le immagini dell'ultimo sabato notte che fissano, più di altre, i contrasti e i due volti della movida napoletana. La legge e l'arbitrio, il rigore e la rilassatezza, i controlli e l'anarchia.

ALCAMO : IL SINDACO DOMENICO SURDI HA FIRMATO L'Ordinanza SULLA PREVENZIONE INCENDI E PULITURA TERRENI PER L'ANNO 2018 : L'ORDINANZA ordina ai soggetti privati proprietari, affittuari, gestori o che a qualsiasi titolo hanno la disponibilità di TERRENI ricadenti all'interno delle zone ad alto rischio di INCENDI boschivi –...

Sorrento - violentata una turista inglese : Ordinanza di custodia per 5 persone : La Polizia sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di cinque persone ritenute responsabili di violenza sessuale di gruppo con l'aggravante dell'uso di sostanza stupefacente nei confronti di una turista inglese

Roma - firmata l’Ordinanza per la lotta alla zanzara tigre : privilegiati i prodotti biologici : È stata firmata a Roma l’ordinanza per la prevenzione e contrasto alla diffusione dell’Aedes albopictus, meglio conosciuta come zanzara tigre, in vigore da maggio a dicembre 2018. Nel testo vengono indicate le strategie di controllo dell’infestazione, le modalità di esecuzione dei trattamenti, i prodotti di cui è vietato l’utilizzo e le norme di prevenzione per tutelare la salute dei cittadini. Lo comunica in una nota il ...

Abusi su minorenne nel Brindisino : Ordinanza di arresto per 48enne : Abusi su minorenne nel Brindisino: ordinanza di arresto per 48enne L'uomo, secondo i magistrati, avrebbe anche imposto alla vittima, non ancora 18enne, di infliggersi punizioni corporali e compiere atti di autolesionismo. Il 48enne si trova già in carcere dal 20 marzo con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una ...

Roma - due vigili pestati da un negoziante in centro : stavano notificando l'Ordinanza anti alcol per i tifosi del Liverpool. Arrestato l'aggressore : Botte da orbi a due vigili, colpevoli solo di notificare l'ordinanza emessa dalla sindaca Virginia Raggi che vieta per tre giorni la vendita di alcolici sull'intero territorio capitolino in...