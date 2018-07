Orari e scaletta dei Negramaro a Pescara | info ritiro biglietti per il concerto del 5

Scaletta di Beyoncé e Jay-Z a Milano il 6 luglio - Orari apertura casse e cancelli di San Siro : come raggiungere lo stadio : Con la ricca Scaletta di Beyoncé e Jay-Z a Milano il 6 luglio va in scena il primo dei due concerti italiani dell'On The Run Tour II, la seconda tournée congiunta dei coniugi Carters, reduci dalla pubblicazione dell'album di duetti Everything Is Love. Nella Scaletta di Beyoncé e Jay-Z a Milano, sul palco dello stadio San Siro, si alterneranno brani di entrambi eseguiti talvolta in duetto talaltra in versione solista, insieme ad alcune delle ...

JOVANOTTI - CONCERTO AL FORUM DI ASSAGO/ Scaletta - info e Orari : stasera 4 luglio - il gran finale. Video : JOVANOTTI sbarca al FORUM di ASSAGO per la penultima data del suo lungo tour: la soddisfazione per il grande risultato e i nuovi progetti per il futuro.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 09:08:00 GMT)

Zucchero concerto a Venezia/ Piazza San Marco : scaletta - Orari e biglietti. Il coro gospel : Zucchero, concerto in Piazza San Marco a Venezia il 3 e il 4 luglio: scaletta, orari, biglietti e tutto quello che c'è da sapere sulle uniche date italiane del tour estivo.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 22:45:00 GMT)

Jovanotti - concerto al forum di Assago/ Scaletta - info e Orari : come si è preparato al tour? Video : Jovanotti sbarca al forum di Assago per la penultima data del suo lungo tour: la soddisfazione per il grande risultato e i nuovi progetti per il futuro.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 21:03:00 GMT)

ZUCCHERO - CONCERTO A VENEZIA/ Piazza San Marco : scaletta - Orari e biglietti. "Una città speciale per me" : ZUCCHERO, CONCERTO in Piazza San Marco a VENEZIA il 3 e il 4 luglio: scaletta, orari, biglietti e tutto quello che c'è da sapere sulle uniche date italiane del tour estivo.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 18:00:00 GMT)

Zucchero - concerto a Venezia/ Piazza San Marco : scaletta - Orari e biglietti. "Ecco com'è nata l'idea..." : Zucchero, concerto in Piazza San Marco a Venezia il 3 e il 4 luglio: scaletta, orari, biglietti e tutto quello che c'è da sapere sulle uniche date italiane del tour estivo.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 16:00:00 GMT)

JOVANOTTI - CONCERTO AL FORUM DI ASSAGO / Scaletta - info e Orari : "stasera grande festa" (3 luglio) : JOVANOTTI sbarca al FORUM di ASSAGO per la penultima data del suo lungo tour: la soddisfazione per il grande risultato e i nuovi progetti per il futuro.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 14:00:00 GMT)

Zucchero - concerto a Venezia/ Piazza San Marco : scaletta - Orari e biglietti. Come raggiungere il The Best Live : Zucchero, concerto in Piazza San Marco a Venezia il 3 e il 4 luglio: scaletta, orari, biglietti e tutto quello che c'è da sapere sulle uniche date italiane del tour estivo.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 10:08:00 GMT)

Jovanotti - concerto al Forum di Assago / Info - Orari - scaletta : l'evento diventa il film ufficiale (3 luglio) : Jovanotti sbarca al Forum di Assago per la penultima data del suo lungo tour: la soddisfazione per il grande risultato e i nuovi progetti per il futuro.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 09:49:00 GMT)

ZUCCHERO - CONCERTO A VENEZIA/ Piazza San Marco : scaletta - Orari e biglietti. "Città fatta apposta per l'arte" : ZUCCHERO, CONCERTO in Piazza San Marco a VENEZIA il 3 e il 4 luglio: scaletta, orari, biglietti e tutto quello che c'è da sapere sulle uniche date italiane del tour estivo.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 06:01:00 GMT)

Scaletta dei Negramaro a Roma il 30 giugno - Orari e ritiro biglietti per il concerto all’Olimpico : come raggiungere lo stadio : Col concerto dei Negramaro a Roma il 30 giugno l'Amore Che Torni Tour Stadi 2018 giunge al giro di boa: la band torna ad esibirsi all'Olimpico a cinque anni dall'ultimo concerto del 16 luglio 2013, quando con Una Storia Semplice celebrò i primi dieci anni di carriera Giuliano Sangiorgi (voce, piano e chitarre), Emanuele Spedicato (chitarre), Ermanno Carlà (basso), Danilo Tasco (batteria), Andrea Mariano (pianoforte, sintetizzatori, ...

NEGRAMARO - CONCERTO ROMA/ Stadio Olimpico : scaletta - biglietti e Orari. Nuovi problemi tecnici in arrivo? : NEGRAMARO, CONCERTO allo Stadio Olimpico di ROMA oggi, sabato 30 giugno: scaletta, orari e biglietti ancora disponibili. Nuovi problemi audio per la band salentina?(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 06:42:00 GMT)

Martin Garrix - Concerto Milano Summer Festival 2018/ Ippodromo di San Siro : Orari - biglietti e scaletta : Martin Garrix, Concerto Milano Summer Festival 2018 all'Ippodromo San Siro oggi, venerdì 29 giugno: orari, biglietti e scaletta dello show del re dell'elettronica.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 05:26:00 GMT)

Orari e scaletta dei Negramaro a Milano il 27 giugno - ultimi biglietti per San Siro : come raggiungere lo stadio : Dopo il debutto al Teghil di Lignano Sabbiadoro, col concerto dei Negramaro a Milano il 27 giugno l'Amore Che Torni Tour Stadi 2018 sbarca a San Siro. La band torna nello stadio milanese a dieci anni di distanza dal concerto-evento da cui fu tratto il DVD San Siro Live: il 31 maggio 2008 Giuliano Sangiorgi (voce, piano e chitarre), Emanuele Spedicato (chitarre), Ermanno Carlà (basso), Danilo Tasco (batteria), Andrea Mariano (pianoforte, ...