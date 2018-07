Ora o mai più | Lisa racconta la guarigione dopo il tumore

lanostratv

: Sarà una legislatura costituente con l’obiettivo di favorire la partecipazione come mai prima d’ora. L’Italia avrà… - riccardo_fra : Sarà una legislatura costituente con l’obiettivo di favorire la partecipazione come mai prima d’ora. L’Italia avrà… - matteosalvinimi : #Salvini: Siamo qua a ridurre il DEBITO, facendo il contrario di quanto si è fatto fino ad ora. Pace Fiscale porta… - DiMarzio : #PrimePagine - '#Ronaldo, ora o mai più'. 'Operazione #CR7, #Juve boom' -

(Di giovedì 5 luglio 2018)Ora o mai più: “Ho sognato Papa Wojtyla e Padre Pio” Nel corso della prima edizione di Ora o mai più, il talent musicale condotto da Amadeus sul primo canale della tv di Stato,si era presentata al pubblicondo di aver avuto unal cervello, abbandonando così le scene musicali. Della drammatica vicenda, dalla scoperta del maligno allaè tornata a parlare in una intervista rilasciata al settimanale Oggi. La cantante si sta godendo il meritato successoaver vinto Ora o mai più: è disponibile già da una settimana su tutte le piattaforme digitali il suo ultimo singolo ‘C’era una volta’. Alla rivista hato che la sua vera vittoria è quella di aver sconfitto il: “Era il 2006, svenivo, ero gonfia come un pallone, non avevo più il ciclo. Ho aspettato un anno per fare i controlli”. Si è ...