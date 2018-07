huffingtonpost

: Fca, Fiom all'attacco: 'Condizioni di lavoro peggiorate per il 60% degli operai' - repubblica : Fca, Fiom all'attacco: 'Condizioni di lavoro peggiorate per il 60% degli operai' - zdengo : RT @HuffPostItalia: Operai Fca contro Cristiano Ronaldo alla Juve. 'Una vergogna, intervenga Di Maio' - Aio_Ben : RT @HuffPostItalia: Operai Fca contro Cristiano Ronaldo alla Juve. 'Una vergogna, intervenga Di Maio' -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Glidi Fcail colpo del secolo, l'acquisto dida parte dellantus."Dopo Higuain, pure? È una". Non nasconde il suo rammarico all'agenzia Dire, Gerardo Giannone,o Fca dello stabilimento di Pomigliano d'Arco ("sono 18 anni che lavoro in fiat"), legato al fatto che glidella Fiat "non hanno un aumento da di paga base da 10 anni". E non solo: "Tutti gli stabilimenti sono in Cig", per esempio "a Cassino stanno fermi per 5 giorni, a Pomigliano lavoriamo 11-12 giorni in un mese, si ferma pure Brugliasco".Per lo stipendio dino cifre che vanno dai 30 ai 40 milioni di euro netti l'anno, i dipendenti Cnh in tutta italia sono 68mila: "Con il suo stipendio si potrebbero dare 200 euro di aumento a tutti i dipendenti".L'Fca, spiega ancora Giannone, "spende 126 milioni di euro annuali di sponsorizzazione, ...