Opera di Roma | una “Traviata” in Vespa apre la stagione di Caracalla Tra Dolce Vita

Roma - donna picchiata e seviziata in casa - gli investigatori : 'Opera di un maniaco' : L'impronta di un maniaco. Continuano le indagini da parte della Squadra Mobile per arrivare a individuare chi ha seviziato la ragazza di 28 trovata martedì mattina priva di sensi nel suo appartamento ...

Caos rifiuti a Roma - l'Ama sciOpera il 14 luglio : Caos rifiuti a Roma. Alle criticità registrate negli ultimi giorni sul fronte della raccolta rifiuti, si aggiunge anche lo spettro di uno sciopero in Ama nel mese di luglio. I sindacati Fp Cgil, Fit ...

TEATRO DELL'Opera/ Roma - una stagione per una Capitale : La stagione 2018-19 del TEATRO DELL'OPERA di Roma conferma la centralità della fondazione Romana nella vita non solo musicale della Capitale. GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 06:40:00 GMT)PUCCINI/ La Bohème in periferiaJON HISEMAN/ La scomparsa del leader dei Colosseum: il ricordo

Un laboratorio di solidarietà : a Roma il corso per Operatore farmaceutico rivolto a migranti e richiedenti asilo : Un laboratorio di solidarietà: a Roma il corso per operatore farmaceutico rivolto a migranti e richiedenti asilo. Al via il quinto appuntamento. Lamine, proveniente dal Gambia, è entrato a far parte dello staff. Un’idea innovativa e qualificante. Ma soprattutto un’occasione per guardare al futuro. A Roma è al via il quinto appuntamento del corso per operatore farmaceutico (dal titolo “corso di operatore tecnico di laboratorio galenico ...

Roma - esplosione in una villetta a La Storta : due Operai feriti : Fiamme e fumo in una villetta a La Storta, zona a nord di Roma, in Via Eligio Possenti, al civico 15. A seguito di una probabile esplosione, per cause ancora imprecisate, all'interno di una piccola ...

Evasori totali tra le società coOperative per 65 milioni : anche a Roma : Evasori totali a Roma tra le società cooperative. La Procura di Milano ha chiuso le indagini, condotte dalla Gdf di Crema, nei confronti di undici società cooperative, con sede tra Milano, Brescia e ...

Mercato - bufera a Roma ed entusiasmo all’Inter dopo l’Operazione Nainggolan : ma chi ci guadagna davvero? Ecco perché i giallorossi hanno fatto un affare : le nuove formazioni : Mercato – Esplode la bufera a Roma dopo la cessione di Nainggolan all’Inter, mentre a Milano sponda nerazzurra c’è grande entusiasmo. Un entusiasmo immotivato, almeno quanto le critiche dei tifosi capitolini per la loro società. In realtà è la Roma che ha fatto un grande affare, e che sta costruendo uno squadrone per mister Di Francesco: l’organico giallorosso è già all’altezza per competere su più fronti, insidiare ...

Roma. In Laurentina - Corviale e Labaro in scena OperaCamion : E’ ripartita a Roma OperaCamion. Il tir del Teatro dell’Opera di Roma porta nelle piazze di Roma e del Lazio

Paolini incontra a roma i vertici dell' Opera romana pellegrinaggi : ... tour operator specializzato nell'organizzazione di itinerari religiosi in Italia, Europa, Medio Oriente e altre destinazioni nel mondo. ORP , acronimo di opera romana pellegrinaggi, , come attività ...

Roma - banda di truffatori sgominata dai carabinieri nell'Operazione "Prova a prendermi" : Si facevano passare per alti funzionari vaticani. Hanno messo a segno colpi per milioni di euro. Operavano in tutta Europa. 7 arrestati in flagranza, 22 denunciati e 26 indagati.

Calciomercato Inter - Operazione conclusa per Nainggolan : le cifre dell’accordo con la Roma : Radja Nainggolan è praticamente un nuovo giocatore dell’Inter, accordo raggiunto sia con la Roma che con il centrocampista belga L’Inter ha finalmente il suo centrocampista, Radja Nainggolan può considerarsi un nuovo giocatore nerazzurro. Accordo raggiunto tra la Roma e la società di Suning, che verserà nelle casse giallorosse 22 milioni, oltre a girare due contropartite tecniche da scegliere in una lista di alcuni giovani tra cui ...