Ondata di caldo in Canada | 12 vittime in Québec

(Di giovedì 5 luglio 2018)dinelcentrale e orientale: altre 6 persone sono morte a Montréal, portando a 12 il bilancio delle. Altre cinque persone sono morte nella regione di Eastern Townships, nel sudest del, e secondo le autorità anche in questi casi ilpotrebbe essere stato fatale. Secondo David Kaiser, medico del dipartimento di Montréal per la salute pubblica, molte delle 12vivevano sole e non avevano accesso all’aria condizionata. Ieri oltre 1.200 persone hanno telefonato al 911 per segnalare emergenze legate al. A Montréal ieri si è registrata una massima di 34°C, un dato che potrebbe rilevarsi anche oggi. Domani invece la colonnina di mercurio dovrebbe scendere a 24 gradi. L'articolodiin: 12inMeteo Web.