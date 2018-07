Omicidio Loris | confermati 30 anni in appello a Veronica Panarello

Omicidio Loris - a Veronica Panarello 30 anni anche in appello. Al suocero : “È colpa tua - ti ammazzo con le mie mani” : “È colpa tua, ti ammazzo con le mie mani. Sei contento adesso?”. Mentre i giudici della corte d’Assise d’Appello di Catania stavano leggendo la sentenza che ha confermato la condanna in primo grado a trent’anni di reclusione, Veronica Panarello è scoppiata in lacrime e ha urlato contro il suocero. La linea difensiva della donna, nel corso dell’intera vicenda giudiziaria, è sempre stata rivolta proprio verso ...

Confermata condanna a 30 anni a Veronica Panarello per l'Omicidio del piccolo Loris : "È colpa tua, ti ammazzo con le mie mani. Sei contento adesso?". Così Veronica Panarello ha reagito urlando in aula rivolta al suocero alla lettura della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Catania che ha confermato la sua condanna a trent'anni di reclusione per l'omicidio del figlio Loris. La donna ha sempre sostenuto che ad assassinare il bambino sarebbe stato Andrea Stival perché il bambino aveva scoperto una loro ...

Loris Stival - dall'Omicidio al processo : tutte le tappe : Loris Stival, dall'omicidio al processo: tutte le tappe È attesa per oggi, 5 luglio, la sentenza d'appello per Veronica Panarello, condannata in primo grado a 30 anni di reclusione per l'omicidio del figlio di 8 anni a Santa Croce Camerina (Ragusa), avvenuto nel novembre 2014. Ecco gli avvenimenti cardine della ...

Omicidio Loris - papà : “Tra una lacrima e un sorriso buon compleanno” : Omicidio Loris, papà: “Tra una lacrima e un sorriso buon compleanno” Davide Stival dedica una lettera al figlio, ucciso nel Ragusano nel 2014, nel giorno in cui avrebbe compiuto 12 anni: “Proviamo a essere forti io e il tuo fratellino, ci riusciamo perché sentiamo il tuo abbraccio”. In primo grado condannata la madre Veronica ...

