Olio | Monini | “Soddisfazione per l’accordo di filiera raggiunto da Coldiretti e Federolio”

meteoweb.eu

: @MargheritaVip @hadeler49 @maumartina Olio Monini fatto con olio provenienti da UE, sembra per motori più che per la cucina . - Lindecente_blog : @MargheritaVip @hadeler49 @maumartina Olio Monini fatto con olio provenienti da UE, sembra per motori più che per la cucina . - GegnoGrillino : Che so, magari poteva farsi venire in mente il Chinotto, se proprio voleva fare l'autarchico. No, l'olio d'oliva.… - maru_silvani : RT @lifegate: Entro il 30 giugno, se acquisterete un olio Bios di Monini, 100% biologico e made in Italy, contribuirete all’adozione di 50… -

(Di giovedì 5 luglio 2018)S.p.A. intende precisare la propria soddisfazione nei confronti deldidae Federdurante il tavolo di discussione che si è tenuto lo scorso 27 giugno e il cui annuncio ufficiale è stato dato il giorno successivo in occasione della convention “Filo d’– segmentare per crescere. Nuove prospettive di consumo e di offerta”, promossa da Feder. In relazione aldisiglato, Zefferino, Presidente e Amministratore Delegato diS.p.A., dichiara: “Siamo molto contenti dello storico accordo didae Federche riteniamo propedeutico al benessere e allo sviluppo dell’olivicoltura in Italia. Questo accordo ci impegna a salvaguardare i produttori italiani fornendo loro garanzie di stabilità sui prezzi, in considerazione delle eccedenze di produzione rispetto ai consumi previsti per i ...