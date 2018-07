Olio | Italino nel maxiaccordo di filiera | è una fake news

meteoweb.eu

(Di giovedì 5 luglio 2018) Non esiste alcun riferimento al nome Italico nè tantomeno alle miscele di oli extravergine di oliva Made in Italy con quelli importati dall’estero nel più grande contratto diper l’Made in Italy di sempre siglato da Coldiretti, Unaprol, Federe FAI S.p.A. (Agricola Italiana), che coinvolge le principali aziende di confezionamento italiane. Lo rendono noto le organizzazioni firmatarie nel precisare che si tratta di unadiffusa ad arte per cercare di colpire un accordo storico per l’italiano al 100%, da olive coltivate e molite in Italia, che riguarda un quantitativo di 10 milioni di chili per un valore del contratto didi oltre 50 milioni di euro, che taglia intermediazioni, speculazioni e faccendieri. Si tratta di una notizia falsa cavalcata, piu’ o meno strumentalmente, per interessi che non hanno nulla a che fare con il bene del Made in ...