Obbligo vaccini | si cambia di nuovo | per entrare a scuola a settembre basterà

Vaccini - l’infettivologa : “Con l’Obbligo depotenziato scendono le coperture” : Il ‘depotenziamento’ dell’obbligo, unito alle frasi del ministro Salvini sulla pericolosità dei Vaccini, rischiano di far perdere rapidamente i progressi fatti negli ultimi mesi sulle coperture vaccinali. Lo afferma Susanna Esposito, presidente dell’Associazione Mondiale per le Malattie Infettive e i Disordini Immunologici (Waidid), commentando l’ipotesi di autocertificazione. “E’ ovvio che ...

Vaccini - le coperture salgono. Ma è ancora presto per rinunciare all'Obbligo : Tra proroghe e ipotesi di riforma, il governo vuole cambiare la norma sui Vaccini. Ma nonostante le coperture in rialzo, è presto per rinunciare all'obbligo

Vaccini - le coperture salgono. Ma è ancora presto per rinunciare all’Obbligo : La ministra della Salute Giulia Grillo – Foto Andrea Di Grazia/LaPresse Eliminare del tutto l’obbligo per i Vaccini. Prorogare la scadenza per la consegna del certificato vaccinale per l’iscrizione a scuola, fissata per il 10 luglio. Non è chiaro cosa intenda fare il governo sul tema. Ma è chiaro che le due forze che si sono opposte alla legge Lorenzin, ovvero Lega e Movimento 5 stelle, ora che si trovano insieme al governo ...

Nessun Obbligo dei vaccini per le iscrizioni a scuola : Il Ministero delle Salute, in accordo con il Ministero della Pubblica istruzione, sta per diffondere un circolare che congela l’obbligo

Vaccini : proposta di legge per abolire l’Obbligo - raccolta firme in 1.600 Comuni : “Un mese solo per dimostrare alla politica che siamo determinati e organizzati: 1.600 Comuni italiani coperti direttamente dai cittadini promotori per raccogliere i moduli nel mese di agosto, contarli e prepararli, pronti a richiedere con i primi di settembre di essere ascoltati da una delle due Camere. La libertà la conquisteremo noi genitori, per amore di tutti i figli“. Lo scrive su Facebook il comitato ‘Libertà di ...

Obbligo dei vaccini a scuola - probabile rinvio dei termini per i certificati : Potrebbe essere prorogata la scadenza del 10 luglio che fissa i termini per la presentazione della certificazione di avvenuta vaccinazione ai fini dell'iscrizione a scuola per l'anno scolastico 2018/19. Sarebbe questa la strada in valutazione da parte del Governo in merito alla questione dell'Obbligo vaccinale per andare a scuola. Dal momento che il termine ultimo è vicino e non ci sarebbero i tempi tecnici per ...

Scuola - per le iscrizioni niente Obbligo dei vaccini : L?atto amministrativo è già pronto al Ministero delle Salute e questa settimana sarà diffuso, d?accordo con il Ministero della Pubblica istruzione. È una...

Vaccini - Ministero della Salute : Obbligo per la scuola - si lavora a una proroga : Il Ministero della Salute ha precisato che non esiste al momento alcuna ipotesi di cancellazione dell’obbligo di certificazione delle dieci vaccinazioni, necessarie per l’iscrizione a scuola: il Ministro Giulia Grillo, fanno sapere dal Ministero, ha già spiegato che non ci saranno problemi per i ragazzi che dovranno iscriversi e che è allo studio una proroga alla data del 10 luglio, termine ultimo per presentare ...

Vaccini - esperto : l’Obbligo “è una scelta politica non scientifica” : Il Dott. Antonio Magi, Presidente Ordine dei Medici di Roma, è intervenuto questa mattina nel corso del programma Genetica Oggi condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus: “Il vaccino è un sistema fondamentale di prevenzione per molte malattie, è ineluttabile, è una questione di evidenza scientifica. L’obbligo vaccinale è una scelta politica non scientifica, questo è indubbio. Chiunque si prenda la responsabilità deve poi ...

Vaccini : in Cassazione proposta di legge per abolire l’Obbligo : “E’ stata depositato oggi alla Corte di Cassazione di Roma la nostra proposta di legge di iniziativa popolare, ‘Sospensione dell’obbligo vaccinale per l’età evolutiva’, e domani sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Stiamo scrivendo un pezzo di questa battaglia, grazie a tutti“. Lo scrive su Facebook il comitato ‘Libertà di Scelta’, l’unione di decine di realtà italiane tra ...

Vaccini - in Cassazione proposta legge per abolire Obbligo : Pretendere che la politica agisca in maniera prioritaria a tutto poiché è nostra priorità risolvere questo problema. In secondo luogo le tematiche da noi sottolineate nella proposta di legge, anche ...

Vaccini - D’Anna : “Dove c’è un pericolo non ci può essere un Obbligo” : Vincenzo D’Anna, presidente dell’ordine dei biologi e membro del consiglio superiore di sanità, è intervenuto questa mattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano. Sulla cannabis light: “Il principio di precauzione è sempre un ottimo principio per la tutela della salute, dovrebbe valere per ...

Vaccini - gli infettivologi : “Abolire l’Obbligo sarebbe da irresponsabili” : “I Vaccini obbligatori utilizzati nell’infanzia sono gli stessi usati con identica tempistica e modalità di somministrazione in tutto il mondo. Gli effetti indesiderati riportati sono meno frequenti di quelli di qualsiasi farmaco e assolutamente inferiori ai benefici individuali e per la società. Coperture vaccinali che garantiscano l’immunità di gregge devono ancora essere consolidate. L’abolizione ...

Salvini contro l'Obbligo di vaccini a scuola. Il ministro della Salute Giulia Grillo frena : La politica 'non fà scienza, la scienza la fanno gli scienziati. La politica decide quale strumento vuole utilizzare, se vuole utilizzare l'obbligatorietà e in quale misura" Gelo di Di Maio, che cita ...