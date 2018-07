Nuovo teaser di House of Cards 6 | Robin Wright festeggia il 4 luglio senza Kevin Spacey

Blizzard rivela con un breve teaser il Nuovo eroe di Overwatch : Nelle ultime settimane vi abbiamo parlato dei teaser apparsi sempre più frequentemente sul profilo Twitter di Overwatch, che anticipavano con tutta probabilità l'arrivo di un nuovo eroe nel roster dello shooter di Blizzard.Gli sviluppatori hanno pubblicato solo qualche minuto fa un nuovo teaser, che questa volta mostra le vere sembianze del nuovo eroe. Se vi avevamo raccontato in precedenza di una curiosa palla protagonista di un teaser, ora ...

Huawei Nova 3 nella prima immagine teaser : sembra un P20 Lite - ma nasconde un cuore tutto Nuovo : Se seguite le ultime notizie sul mondo Android attraverso le nostre pagine, conoscerete bene l'estrema prolificità in campo smartphone di Huawei , in particolare nella fascia media del mercato. E saprete anche come sia arduo cogliere ...

Audi A1 - Nuovo teaser della piccola tedesca : L'Audi ha diffuso un ulteriore teaser della nuova A1. L'immagine non aiuta a definire in maniera chiara il design della seconda generazione della vettura, ma insieme alla grafica la Casa ha rilasciato anche un interessante dato tecnico: la gamma potrà contare su propulsori fino a 200 CV e su nuove sospensioni. Entro pochi giorni saranno diffuse le informazioni principali, mentre il debutto mondiale dovrebbe avvenire al Salone di ...

Light Yagami e Ryuk si mostrano in un Nuovo teaser di Jump Force : Jump Force è stato presentato all'E3 con un trailer che mostrava alcune sequenze di gameplay e tanti personaggi del gioco, anche se la curiosità dei fan è stata solleticata principalmente dagli ultimi secondi del video di reveal, durante i quali comparivano Light Yagami e Ryuk del brand Death Note.Nonostante quindi non abbiamo ancora visto combattere questi due personaggi e non è chiaro se faranno parte della lista dei combattenti giocabili, ...

The Walking Dead : The Final Season si mostra in un Nuovo teaser trailer. Confermata la data di lancio per il mese di agosto : Dal suo debutto nel 2012, l'acclamato adattamento episodico di The Walking Dead di Telltale Games ha portato i giocatori lungo un viaggio emozionante e tra poco, in estate, inizierà ufficialmente il primo capitolo di The Walking Dead: The Final Season (e la fine della storia di Clementine).Come riporta Dualshockers, Telltale Games ha svelato il primo trailer di The Walking Dead: The Final Season, che mostra una Clementine molto più anziana ...

Pronti per la conferenza E3 di PlayStation? Ecco un Nuovo teaser trailer : L'E3 2018 è ormai alle porte e le conferenze che precederanno l'evento partiranno già sabato 9 giugno con il primo appuntamento targato EA. Lo showcase dedicato all'universo PlayStation sarà uno degli ultimissimi ma Sony sta già preparando il terreno per un evento che tutti i possessori di PS4 stanno attendendo con grande trepidazione.In queste ore la compagnia nipponica ha deciso di pubblicare un nuovo trailer dedicato alla conferenza E3 di ...

Il Nuovo DLC di Destiny 2 avrà prerequisiti - le indiscrezioni dal teaser : Il giorno tanto atteso dai giocatori di Destiny 2 è finalmente arrivato: oggi Bungie scoprirà infatti le carte riguardo il futuro del proprio sparatutto in salsa Sci Fi, svelando alla foltissima community la nuova espansione in arrivo nei prossimi mesi e che darà il via all'Anno Due del gioco. Nelle ultime ore gli sviluppatori hanno voluto cominciare a stuzzicare l'appetito videoludico dei propri follower tramite un piccolissimo teaser condiviso ...

Anthem scalda i motori in vista dell'E3 2018 con un Nuovo teaser : Sapevamo che Anthem sarebbe stato tra i protagonisti dell'ormai imminente E3 2018, e solo qualche minuto fa Electronic Arts ha rinnovato l'appuntamento con l'EA Play di Los Angeles pubblicando un breve teaser sull'atteso titolo sviluppato da BioWare.Come riporta IGN il teaser mostra soltanto qualche secondo di sequenze tratte da Anthem ma termina con la promessa di un nuovo trailer disponibile il 9 giugno, lo stesso giorno della conferenza EA ...

Bethesda : il misterioso teaser comparso in rete potrebbe riferirsi a un Nuovo Fallout? : Ieri, come molto probabilmente saprete, Bethesda ha improvvisamente pubblicato un misterioso teaser con le parole "Please Stand By". In seguito, la rete è stata invasa da varie teorie riguardo il significato del teaser: alcuni pensano sia riferito alla versione remastered del terzo episodio, altri hanno creduto fosse collegato a New Vegas con un coinvolgimento di Obsidian, anche se lo studio ha subito smentito le voci.Quindi, la maggioranza ...

Obsidian smentisce - lo studio non ha niente a che fare con il Nuovo teaser di Fallout : Dal momento in cui Bethesda ha scelto di sorprenderci con un misterioso teaser collegato a Fallout, i fan di tutto il mondo hanno cominciato a elaborare teorie cervellotiche che potessero dimostrare cosa effettivamente riguardi la schermata "Please Stand By" apparsa a sorpresa sui social del publisher.Una delle teorie più frequenti supponeva che dietro al nuovo progetto ci fosse lo zampino di Obsidian Entertainment, già sviluppatore di Fallout: ...

Ant-Man and the Wasp contro Ghost nel Nuovo teaser : Dura appena trenta secondi il nuovo teaser che funge anche da spot televisivo per Ant-Man and the Wasp, la nuova avventura cinematografica targata Marvel che arriverà nelle sale italiane il prossimo 14 agosto (negli Stati Uniti già il 6 luglio). Dopo il trailer del mese scorso vediamo nuovamente i protagonisti, Ant-Man e The Wasp, che possono mutare dimensioni, fare il punto della situazione per prepararsi a sconfiggere la minaccia incarnata ...

Riot presenta con un teaser Pyke - il Nuovo eroe di League of Legends : Con la pubblicazione di un breve teaser sul proprio account Twitter ufficiale, Riot Games ha presentato oggi il nuovo eroe in arrivo per League of Legends, il famosissimo MOBA che vedrà presto aggiungersi al roster dei personaggi un nuovo support.Pyke, questo il nome del nuovo eroe, sarà molto più malvagio degli altri personaggi della categoria support, e il teaser può darcene un assaggio. Il video infatti spiega le origini dell'eroe, che è ...

The Predator - primo Teaser Trailer italiano del Nuovo capitolo : Indietro 12 maggio 2018 2018-05-12T13:53:56+00:00 ROMA – Dai confini dello spazio inesplorato, la caccia arriva nelle strade di una piccola città.Si amplia il franchise di Predator con il nuovo capitolo diretto da Shane Black “The Predator”.Soldato nel film originale del 1987, questa volta Black siede al timone della regia.La pellicola verrà distribuita nelle sale cinematografiche […] L'articolo The Predator, primo Teaser Trailer italiano ...

The Predator - ecco il teaser trailer del Nuovo film della saga : Ritorna la razza di alieni dalla visione termica che ha caratterizzato una delle saghe fantascientifiche più truculente della fine degli anni Ottanta: The Predator, infatti, è una nuova pellicola destinata a continuare le vicende di un gruppo di esseri umani in lotta contro una violenta specie extraterrestre. In queste ore è stato diffuso un primo teaser trailer che anticipa i tratti essenziali della trama. Secondo la sinossi ufficiale, infatti, ...