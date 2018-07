Nuove linee guida contro il ' revenge porn' in Inghilterra

Sinodo dei giovani - le Nuove linee. Verso una svolta su sesso e coppie gay : Nel documento base sdoganato per la prima volta in un documento vaticano l'acronimo Lgbt , Lesbiche, gay, bisessuali e transessuali, . Molti espiscopati chiedono un approccio più aperto e meno ...

Rossignol al Pitti con due Nuove linee e Damir Doma : Rossignol, storico marchio francese leader nel settore dell’equipaggiamento per gli sport invernali, fa tesoro del suo prezioso heritage e crea un nuovo concetto di lifestyle attraverso due innovative linee presentate alla 94esima edizione di Pitti Immagine Uomo. La prima, Urban Mobility, è stata disegnata dallo stilista croato Damir Doma ed è ispirata al mondo delle e-mountain bikes (mercato in cui è entrato a far parte Rossignol in ...

Salute : presentate le Nuove linee guida italiane sul diabete : Si chiamano Standard italiani per la cura del diabete mellito e sono le linee guida sul diabete, uno strumento prezioso per tutti i medici impegnati nella diagnosi e trattamento del diabete, condizione che interessa almeno 4 milioni di italiani. Nati nel 2007 da un’iniziativa congiunta dell’Associazione dei Medici Diabetologi (AMD) e della Società Italiana di Diabetologia (SID) e giunti quest’anno alla quinta edizione, sono un po’ la ‘Bibbia’ ...

Palermo : ingegneri - pronti a confronto su Nuove linee tram : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - Gli ingegneri di Palermo sono pronti a fare la loro parte. Per loro la rivoluzione della mobilità urbana cittadina con le nuove linee del tram passa necessariamente dal metodo del confronto. Una stagione di dialogo, che secondo il presidente dell'Ordine degli ingegneri

Palermo : Confindustria - bene Nuove linee tram ma no a gestione fallimentare Amat : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - "Siamo favorevoli ai progetti di sviluppo e alle infrastrutture. Siamo assolutamente contrari alle opere, la cui gestione viene affidata a società, come l'Amat (l'azienda di trasporto pubblico urbano, ndr) che non hanno prospettive di vita da qui a quando il tram vedrà

Palermo : sette Nuove linee per il tram - aggiudicata la progettazione (2) : (AdnKronos) - Il progetto presentato prevede che solo una piccola parte dei percorsi (circa 14) siano in sede protetta mentre il resto sarà su sede stradale, all'interno, in larga parte, di aree 'rigenerate' con zone verdi e ciclopedonali. Altra particolarità è il ricorso a veicoli con alimentazione

Palermo : sette Nuove linee per il tram - aggiudicata la progettazione : Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - sette nuove linee del tram che cambieranno il volto di Palermo, collegando il centro con le periferie, da Sferracavallo e Mondello fino a Borgo Nuovo, Bonagia e Brancaccio. Si è svolta oggi la seduta conclusiva dei lavori della Commissione incaricata di valutare le prop

Palermo : Legambiente - bene Nuove linee tram : Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - "Con la presentazione dell’idea progettuale vincitrice del concorso internazionale per le sette nuove linee del tram, Palermo avvia quella transazione piena verso la mobilità sostenibile e condivisa che doterà la città di un sistema di trasporto pubblico di massa realme

Palermo : Ferrandelli - Nuove linee tram? Progetto che amministrazione non può sostenere : Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - "L’amministrazione si dimostra ancora una volta sorda alle richieste dei cittadini e con l’arroganza che la contraddistingue preferisce continuare un Progetto che non potrà sostenere". Così Fabrizio Ferrandelli commenta il Progetto delle nuove sette linee per il tram di

Palermo : Nuove linee tram - Catania (Sc) 'futuro è green' : Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - "Il futuro deve essere eco e green. Il tram, sostenibile, veloce e puntuale è il futuro di una città che va al passo coi tempi: ridurrà il traffico veicolare e lo smog". Così Giusto Catania, capogruppo di Sinistra Comune al Consiglio comunale di Palermo, esprime soddisf

Onorato : due Nuove linee Tirrenia da Napoli per Catania e Malta : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – Forte di una crescita record che nel primo quadrimestre del 2018 è stata superiore al 20% rispetto al corrispondente periodo del 2017 e della conquista di una rilevante quota di mercato più che doppia rispetto al 2016, il gruppo Onorato sferra con due nuove linee un’ulteriore offensiva sulla Sicilia. La nuova linea Catania-Napoli con 6 corse settimanali, tre in andata e tre in ritorno, contribuirà in modo ...