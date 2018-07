Nuova maglia Real Madrid Tutti in posa per la foto | ma manca Cristiano Ronaldo

Real Madrid - ecco la Nuova maglia. Ma nella foto di gruppo manca solo Ronaldo : Dalla presunta casualità di fine maggio all'indizio che alimenta il clamoroso caso di mercato. Al centro del mistero, ancora una volta, c'è Cristiano Ronaldo, unico giocatore merengue assente nelle ...

Barcellona - svelata la Nuova maglia away : Nike punta sul giallo : Si respira aria di novità nella seconda maglia 2018-2019 del Barcellona realizzata come ormai di consueto dallo sponsor tecnico Nke. Il brand americano ha infatti deciso di puntare su un giallo decisamente acceso come colore prevalente con la presenza di alcuni inserti in blu e in rosso. Chi non disdegna di distaccarsi almeno parzialmente dalla […] L'articolo Barcellona, svelata la nuova maglia away: Nike punta sul giallo è stato ...

Milan - il 6 luglio la presentazione della Nuova maglia Puma : Entra in vigore oggi l'accordo di sponsorizzazione tecnica tra il club rossonero e l'azienda sportiva tedesca. L'articolo Milan, il 6 luglio la presentazione della nuova maglia Puma è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter - ecco la Nuova 2ª maglia per la prossima stagione : torna il Biscione dello scudetto ’89 - design dall’eleganza mozzafiato [GALLERY] : torna il Biscione sulla seconda maglia dell’Inter. Il simbolo della città di Milano, che identificava la maglia negli Anni ’80, compresa quella dello scudetto dei record del 89′ con Trapattoni in panchina, sarà posizionato nella prossima stagione sulla seconda maglia ufficiale. La maglietta ha un design dall’eleganza mozzafiato che farà innamorare i tifosi Interisti che puntano ad una stagione al vertice ...

Cagliari - Srna salterà le prime gare con la Nuova maglia! Intanto Miangue saluta… : Il Cagliari si muove sul mercato, dopo l’arrivo di Srna verrà ceduto Miangue, il quale tornerà in Belgio dopo un’esperienza non esaltante in Sardegna Per un terzino che arriva, uno saluta il Cagliari. Ieri è stato ufficializzato l’arrivo di Srna in terra sarda, oggi invece Miangue verrà ceduto allo Standard Liegi. Il mancino tornerà dunque nel suo Belgio, mentre per quanto concerne il croato Srna, il calciatore sarà costretto a ...

9° tappa - 1° semitappa Sprint di Dainese a Valdobbiadene - Vlasov Nuova maglia Rosa Enel : ... TV, km 22,4 La seconda semitappa, nel pomeriggio, al Muro di Ca' del Poggio a San Pietro di Feletto, dove la corsa a tappe più importante e prestigiosa al mondo per ciclisti Under 23 si concluderà ...

Giro d’Italia U23 2018 : vittoria in solitaria di Stephen Williams a Pian delle Fugazze. Mark Donovan Nuova maglia rosa : Doppia gioia britannica nella settima tappa del Giro d’Italia U23. Sulla salita finale di Pian delle Fugazze splendida azione di Stephen Williams, che sferra l’attacco a sei chilometri dal traguardo e trova la vittoria in solitaria davanti al russo Aleksandr Vlasov e allo statunitense William Barta. Cambia ancora la leadership della generale con Mark Donovan che diventa la nuova maglia rosa, strappandola dalle spalle del colombiano Alejandro ...

CLASSIFICA GIRO DI SVIZZERA 2018 / Richie Porte Nuova maglia gialla! (5^ tappa - oggi 13 giugno) : CLASSIFICA GIRO di SVIZZERA 2018: la maglia gialla è sempre sulle spalle di Stefan Kung anche oggi 13 giugno. Vediamo le altre graduatorie alla vigilia della 5^ tappa, da Gstaad a Leukerbad.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 17:19:00 GMT)

Giro d’Italia U23 2018 : altro trionfo della Colombia! Alla Malga di Dimaro vince Rubio - Willims Nuova maglia rosa : Sulle salite del Giro d’Italia U23 è ancora la Colombia a dettare legge. Nella quinta tappa, 127 km da Darfo Boario Terme Alla Malga di Dimaro, si impone Einer Augusto Rubio Reyes. Il corridore sudamericano ha fatto la differenza sulla salita finale, trovando la vittoria in solitaria davanti al britannico Stephen Williams, che diventa la nuova maglia rosa. Completa il podio di giornata il kazako Yuriy Natarov. Una frazione caratterizzata da ...

CLASSIFICA GIRO DEL DELFINATO 2018 / Thomas Nuova maglia gialla - poi Moscon e Caruso (5^ tappa - oggi) : CLASSIFICA GIRO del DELFINATO 2018: Gianni Moscon è in maglia gialla in vista della 5^ tappa che sarà disputata oggi. Italiani in evidenza anche grazie a Cataldo(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 16:41:00 GMT)

CLASSIFICA GIRO DEL DELFINATO 2018 / Moscon Nuova maglia gialla! (4^ tappa - Chazey-Lans) : CLASSIFICA GIRO del DELFINATO 2018: la maglia gialla torna sulle spalle di Michal Kwiatkowski, alla vigilia della 4^ tappa Chazey Sir Ain-Lans en Vercors.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 16:25:00 GMT)

Amazon - apre Nuova sede a Magliana : 8mila metri quadrati e 70 posti di lavoro : Una nuova sede di Amazon arriverà a Magliana. Lo ha annunciato l'azienda di e-commerce. Sarà un nuovo deposito di smistamento che garantirà consegne più veloci ai clienti e un servizio migliore per le ...

Nuova maglia Roma 2018-19 / Foto - la seconda sarà grigia. La terza giallo-arancione? : Nuova Maglia Roma 2018-19, Foto: la seconda sarà grigia. La terza invece giallo-arancione? I tifosi capitolini in grande fermento sui social network aspettano le novità dalla Nike.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 18:33:00 GMT)

Presentata la Nuova maglia del Real Madrid : non c'è Cristiano Ronaldo : ROMA - Dopo le parole d'addio al termine della finale di Champions vinta ecco un altra prova che l'addio di Cristiano Ronaldo al Real Madrid potrebbe concretizarsi davvero. Ora l'ultima mossa dei ...