Nuoto | Panziera | Cusinato e Quadarella L’Italia al femminile non è solo Federica

Sette Colli - record del mondo per Govorov. Panziera e Cusinato nella storia del Nuoto azzurro

Nuoto – Sette Colli : Panziera e Cusinato polverizzano i record italiani - Paltrinieri super : Paltrinieri super nell’ultima giornata di sfide al Sette Colli di Roma: Panziera e Cusinato polverizzano i record di Alessia Filippi E’ terminato oggi il Sette Colli di Roma: la 55ª edizione è terminata con la splendida vittoria di Gregorio Paltrinieri nei 1500 stile libero. L’azzurro si è imposto in 14’49”32, lasciandosi alle spalle Acerenza. “Pensavo di andare piu’ lento: e’ andata ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2018 : finali. Panziera e Cusinato a passo di record - Paltrinieri passeggia nei 1500 stile libero : Terza ed giornata di finali presso il Foro Italico di Roma (Italia), valida per il Trofeo Settecolli 2018, e le emozioni non sono mancate. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto in vasca, con particolare attenzione ai colori azzurri. Lo si era capito già da qualche tempo che Margherita Panziera era un’atleta in evoluzione. Sarà stata la medaglia nella rassegna continentale di Copenhagen (Danimarca), oppure le vittorie negli Assoluti di Riccione ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2018 : Margherita Panziera altro record italiano! Sbriciolato il primato dei 200 dorso di Alessia Fillip : Lo si era capito già da qualche tempo che Margherita Panziera era un’atleta in evoluzione. Sarà stata la medaglia nella rassegna continentale di Copenhagen (Danimarca), oppure le vittorie negli Assoluti di Riccione 2018, ma l’azzurra è una nuotatrice di sicuro affidamento. Nella piscina del Foro Italico, a Roma, la finale dei 200 dorso donne è stato un assolo della ragazza di Montebelluna e, dopo il record italiano delle due vasche ...

Nuoto - Settecolli 2018. Batterie terza giornata : i big si rilassano - Govorov e Panziera promettono scintille. Ancora tanti azzurri in finale : Non fosse effettivamente domenica, si potrebbe dire che “non è sempre domenica” ma l’immagine rende bene per riassumere l’ultima mattinata di gare alla piscina del Foro Italico per l’edizione 2018 di un Settecolli fin qui stratosferico. L’impressione è che i big abbiano sparato tutte le cartucce nei giorni scorsi e oggi se la sian presa un po’ comoda, mancano poi all’appello i maghi della velocità ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2018 : finali. super Panziera e Cusinato - Miressi regale e squilli di Paltrinieri e Quadarella : Seconda giornata di finali presso il Foro Italico di Roma (Italia), valida per il Trofeo Settecolli 2018, e le emozioni non sono mancate. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto in vasca, con particolare attenzione ai colori azzurri. Partenza con il botto nei 100 farfalla donne. La svedese Sarah Sjoestroem, nella vasca in cui si è fatta conoscere al mondo nei Mondiali del 2009 in questa specialità, ha fatto vedere di esserci: 56″29 ed un ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2018 : super Margherita Panziera! Record italiano nei 100 dorso a Roma : Margherita Panziera continua nel suo periodo di grazia in vasca. Dopo i riconoscimenti internazionali agli Europei di Copenhagen 2017 (Danimarca) ed ai Giochi del Mediterraneo 2018, l’azzurra mette il proprio sigillo anche nella piscina del Foro Italico a Roma, nella seconda giornata di gare del Trofeo Settecolli 2018. 59″80, migliorato il Record italiano che le apparteneva (59″96), nei 100 dorso odierni. Un passaggio in ...

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : pioggia d’ORO a Tarragona per gli Azzurri! Paltrinieri - Panziera e Quadarella superbi : Terza ed ultima giornata di finali nel Nuoto, presso il Centro Acuático de Campclar di Tarragona (Spagna), valida per l’edizione 2018 dei Giochi del Mediterraneo e le emozioni non sono mancate. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto in vasca, con particolare attenzione ai colori azzurri. SUPER GREG – Gregorio Paltrinieri vince d’autorità nei 400 stile libero, stabilendo un tempo sensazionale per lui: 3’46?29. Una distribuzione dello ...

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : Margherita Panziera ORO nei 200 dorso femminili! L’azzurra sfiora il primato italiano : Lo si era capito già da qualche tempo che Margherita Panziera era un’atleta in evoluzione. Sarà stata la medaglia nella rassegna continentale di Copenhagen (Danimarca), oppure le vittorie negli Assoluti di Riccione 2018, ma l’azzurra è una nuotatrice di sicuro affidamento. Nel Campclar Aquatic Center di Tarragona (Spagna), sede delle gare di Nuoto dell’edizione 2018 dei Giochi del Mediterraneo, la 22enne di Montebelluna centra ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA. Italia in trionfo nella ginnastica. Altra pioggia d’oro nel Nuoto : Paltrinieri domina - Turrini e Scozzoli capitani d’oro - Panziera padrona del dorso! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi domenica 24 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : le finali della seconda giornata. Valanga di medaglie per l’Italia. Paltrinieri e Panziera sugli scudi : seconda giornata di finali nel Nuoto, presso il Centro Acuático de Campclar di Tarragona (Spagna), valida per l’edizione 2018 dei Giochi del Mediterraneo e le emozioni non sono mancate. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto in vasca, con particolare attenzione ai colori azzurri. Gregorio Paltrinieri conquista l’oro che mancava alla collezione. I 1500 stile libero sono suoi e mai in discussione. Il 14’46″25 è sufficiente per ...