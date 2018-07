Nunzi | sgombero via Scorticabove inumano | urgono politiche strutturali

romadailynews

(Di giovedì 5 luglio 2018) Roma – L’estate romana parte all’insegna degli sgomberi a danno di 100 persone che alle luci dell’alba si e’ ritrovata in strada. La Sindaca Raggi si scaglia contro la categoria piu’ fragile, quella dei titolari di protezione internazionale e umanitaria, negando le convenzioni internazionali e seguendo la barbara linea di governo Lega-M5S. Federicaresponsabile immigrazione dell’unione inquilini: “Non servono gli sgomberi, servono delle alternative dignitose e fattibili. La casa non e’ una emergenza, l’immigrazione non e’ una emergenza. E’ necessario inserire il tutto ine smettere di proporre soluzioni che gia’ chi le prospetta sa essere fallimentari per poi dire che vengono rifiutate e generare sentimenti di odio e intolleranza”. Nessuna soluzione per le famiglie, se non i ...