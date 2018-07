Novak Djokovic sta tornando

Wimbledon - tutto facile per Novak Djokovic : il serbo asfalta Sandgren con un secco 3-0 : Ottimo esordio per Novak Djokovic a Wimbledon, il tennista serbo supera senza affanni l’americano Sandgren con il punteggio di 3-0 Comincia come meglio non potrebbe il torneo di Wimbledon per Novak Djokovic, il tennista serbo infatti si sbarazza con un secco 3-0 dell’americano Sandgren. Il numero 57 del ranking non riesce ad arginare le giocate di Nole, cedendo sotto i suoi colpi e alzando bandiera bianca poco dopo l’ora ...

Wimbledon 2018 : tocca a Rafa Nadal e Novak Djokovic. Cinque italiani in campo : debuttano Fognini e Cecchinato : Seconda giornata a Wimbledon. tocca a Rafa Nadal, che apre oggi la sua campagna ai Championships contro l’israeliano Dudi Sela. Sarà l’occasione per rivedere in campo lo spagnolo, che fa il suo debutto stagionale su erba contro un avversario piuttosto comodo, dopo la pausa (meritata) in seguito all’undicesimo trionfo a Parigi. Rafa è uno dei favoriti e non potrebbe essere altrimenti, ma la statistica dice che l’erba gli ...

Laver Cup 2018- Nadal si fa da parte - il compagno di Federer sarà… Novak Djokovic! Il messaggio di Nole è fantastico : Novak Djokovic ha risposto ‘presente’ alla chiamata di Roger Federer per la Laver Cup 2018: il tennista serbo è a dir poco entusiasta di giocare insieme al ‘rivale’ Dal 21 al 23 dicembre, in quel di Chicago, prenderà il via la seconda edizione della Laver Cup, il torneo a squadre che l’anno scorso (prima edizione) ha riscosso grande successo. A differenza di quanto accaduto l’anno scorso, non si potrà ...

Wimbledon – Novak Djokovic si chiama fuori dal lotto dei favoriti : “chi vincerà? Non solo Federer…” : Wimbledon è ormai alle porte e Novak Djokovic ha stilato la lista dei favoriti per la vittoria finale dello Slam britannico La finale del Queen’s sembrava il momento giusto per ritornare a vincere, dopo un lungo periodo di stop e delusioni, ma Marin Cilic non è stato dello stesso avviso. Oltre alla caratura dell’avversario, sulla quale non si discute, bisogna prendere in considerazione anche l’attuale stato di forma di Novak ...

ATP Queen’s – Novak Djokovic è in finale! Il tennista serbo piega Chardy e prenota la sfida con Cilic : Novak Djokovic è il secondo finalista dell’ATP del Queen’s: il tennista serbo batte Chardy in due set e prenota la sfida contro Cilic Novak Djokovic stacca il pass per la finale del Queen’s. Il tennista serbo, scivolato attualmente fuori dalla top 20 mondiale (22°), ha avuto la meglio in semifinale sul francese Chardy, sconfitto in due set con il punteggio di 6-7 (5-7 al tie-break) / 4-6. Domani Djokovic si giocherà le sue chance in finale ...

Novak Djokovic e Harvard : un binomio contro la povertà infantile : Questa partnership ha lo scopo di creare una nuova generazione di leader che farà leva sulla scienza per l'innovazione nell'ambito della prima infanzia e nell'organizzazione delle politiche. Scott ...

Il retroscena firmato Novak Djokovic : “Roland Garros? Perdere contro Cecchinato mi ha fatto male perchè…” : In conferenza stampa al Queen’s, Novak Djokovic è tornato a parlare della sconfitta rimediata contro Marco Cecchinato al Roland Garros Nel corso della conferenza stampa tenuta dopo l’esordio al Queen’s, Novak Djokovic ha parlato dei risultati ottenuti di recente in campo. Il campione di Belgrado si è soffermato in particolare sulla sconfitta rimediata, a sorpresa, contro Marco Cecchinato, autore di un grandissimo exploit al ...

ATP Queen’s – Esordio ok per Novak Djokovic : sull’erba londinese Nole lascia a Millman solo 3 game : Novak Djokovic bagna il suo Esordio al Queen’s con una vittoria: il tennista serbo supera agilmente l’australiano Millman Basta poco più di un’ora a Novak Djokovic per trovare la prima vittoria della sua stagione su erba. Il tennista serbo, impegnato nell’Esordio al Queen’s, ha battuto l’australiano Millman in 2 set. Djokovic, attualmente scivolato fuori dai migliori 20 al mondo (22° ATP) si è imposto con il punteggio di 2-6 / 1-6. Negli ottavi ...

VIDEO Marco Cecchinato leggendario : sconfitto Novak Djokovic - semifinale al Roland Garros. Gli highlights dell’impresa : Marco Cecchinato ha demolito Novak Djokovic e si è qualificato alle semifinali del Roland Garros! Impresa pazzesca del tennista palermitano che piomba tra i migliori 4 giocatori dello Slam parigino a suon di grandi colpi e di show inauditi. Di seguito il VIDEO con gli highlights della vittoria di Marco Cecchinato su Novak Djokovic. (foto Twitter Federtennis) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui ...

Roland Garros 2018 - Marco Cecchinato IPERURANICO! Impresa epica - sconfitto Novak Djokovic! Semifinale leggendaria! : Marco Cecchinato è in Semifinale al Roland Garros. Sì, avete letto bene, è tutto vero. Novak Djokovic si è arreso in quattro set 6-3 7-6(4) 1-6 7-6(11) al termine di tre ore e ventisei minuti di tennis di livello celestiale. Prosegue la favola del giocatore siciliano, ora tra i migliori quattro dello Slam parigino, e prosegue alla grande, perché la vittoria di oggi è di quelle che segnano una carriera, che resteranno indelebili nella memoria ...

Roland Garros 2018 : scattano i quarti di finale. Marco Cecchinato contro Novak Djokovic. Spettacolo Thiem-Zverev : Iniziano i quarti di finale del Roland Garros e per il tennis italiano sarà un appuntamento con la storia. Per Marco Cecchinato, in particolare, che oggi sfiderà Novak Djokovic per un posto in semifinale. Sembra un sogno, eppure è la realtà. Il tennista siciliano ha cominciato l’anno oltre la posizione 100 del ranking ed ora è tra i migliori otto giocatori dello Slam di Parigi. Il salto di qualità di Cecchinato dall’inizio della ...

