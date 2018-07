Notte Rosa 2018 Cesenatico | cosa fare | programma | eventi | concerti | feste

cubemagazine

: Si riparte finalmente! ???? Ci vediamo stasera all’Euro Torri di Parma, domani venerdì 6 luglio a Cattolica per la No… - NaliOfficial : Si riparte finalmente! ???? Ci vediamo stasera all’Euro Torri di Parma, domani venerdì 6 luglio a Cattolica per la No… - paolaturci : Prossimo appuntamento: 7 luglio, Riccione, Notte Rosa ???????? - chiamamicitta : A Rimini e sulla RIVIERA ROMAGNOLA fuggi fuggi dalla spiaggia poi lo spettacolo sul mare: ecco le foto e le previsi… -

(Di giovedì 5 luglio 2018). Anche quest’anno il capodanno dell’estate colorerà tutto il weekend del 6, 7 e 9 luglio. La 13° edizione della manifestazione porterà in tutta la Riviera Romagnolaper tutte le età. TUTTO SULLA #Venerdì 6 luglio lapartirà alla grande con grandiedin tutta la località marittima. Torna anche quest’anno Radio Bruno Estate, che porterà in piazza Andrea Costa i grandi nomi della musica italiana. Il tutto concluso dal suggestivo spettacolo pirotecnico. Ma non solo, infatti non mancheranno appuntamenti per tutta la famiglia e degustazioni. Di seguito eccoper la: 6 luglio RADIO BRUNO ESTATE. Primo appuntamento con la manifestazione ...