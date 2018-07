Notte in saldo | negozi e città aperti sino a mezzanotte

Notte in Saldo a Viterbo - il programma : NewTuscia Viterbo programma " Notte in Saldo " 7 Luglio 2018 Viterbo Viterbo Capitale Medievale Shake Animazione Piazza Fontana Grande ore 18:00 20:00 Spettacoli di Giocolieria e Animazione Bambini ore 20:00 Holi Color Party per Bambini ore 21:00 Spettacolo Mago Gustavo ore 22:00 24:00 Concerto dei Cartoon Shock Piazza delle Erbe ore 18:00 20:00 ...

Arriva la ''Notte in saldo'' a Viterbo - ma non senza una scia di polemiche : La ''Notte in saldo'' prevede anche un intrattenimento per residenti e turisti con spettacoli di vario genere in piazza Fontana Grande, via Cavour, piazza del Plebiscito, via Roma, Corso Italia, ...