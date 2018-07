Nota del sindaco Pagoto sull´Aeroporto

Fisco - arriva PreNota ticket : il sistema online dell’Agenzia delle Entrate per evitare code agli sportelli : arriva Prenota ticket, il servizio introdotto dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione grazie al quale i contribuenti potranno prendere appuntamento agli sportelli degli uffici di alcune città italiane direttamente online (da desktop o da app), evitando così lunghe file per ricevere assistenza su cartelle, avvisi e procedure di riscossione.Continua a leggere

Al via le preNotazioni per il soundcheck della data zero di Laura Pausini a Jesolo : i dettagli : Le prenotazioni per il soundcheck della data zero di Laura Pausini a Jesolo sono ufficialmente aperte. La partecipazione non è a numero chiuso ma è riservata ai soli iscritti al Fan Club dedicato all'artista, che nella giornata precedente si riunirà nella stessa location per il raduno annuale che nel 2017 si è tenuto a Rimini. Per partecipare, occorre che l'iscrizione al Fan Club sia attiva, oltre a essere in possesso del biglietto ...

Temptation Island 2018/ Ida e Riccardo in crisi prima del programma? Il web Nota il dettaglio : Temptation Island 2018, anticipazioni e coppie: Ida Platano e Riccardo Guarnieri in crisi prima di iniziare? L'avvistamento e il dettaglio nella foto di presentazione(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 04:05:00 GMT)

Cerchietto ‘juventino’ e rituali atavici : Vladimir Stojkovic - il portiere della Serbia con un look che si fa Notare : Vladimir Stojkovic ha messo in mostra in questi Mondiali di Russia 2018 un look strano e dei riti atavaci, il portiere della Serbia ed il suo strano savoir-faire Vladimir Stojkovic ha incassato due gol dal Brasile nella sua ultima partita dei Mondiali di Russia 2018. La Serbia è infatti stata eliminata dopo la fase a gironi della competizione iridata. Il portiere serbo però è risucito a modo suo a mettersi in mostra. Niente parata del secolo, ma ...

Salute - Onsa : “Il 71% delle donne cerca info sul web - ma solo il 15% preNota visite online” : Il 71% delle donne italiane utilizza il web per informarsi su questioni relative alla Salute, ma solo il 15% prenota le visite mediche online o tramite App, e l’impiego di quelle dedicate alla Salute è molto frammentato. E’ il quadro che emerge dall’ultimo studio condotto da Onda (Osservatorio nazionale sulla Salute della donna e di genere) in collaborazione con Aon, incentrato sul ruolo della tecnologia nel rapporto delle ...

Festival dei due Mondi - si parte venerdì con 'Il MiNotauro' e la danza della 'Lucinda Childs Dance Company' : Il programma di domenica Domenica invece avranno luogo l'inaugurazione dell'installazione 'Il mistero dell'origine - Miti trasfigurazioni scienza' della Fondazione Carla Fendi al teatro 'Caio Melisso'...

Nota DELLA CONSIGLIERA COMUNALE LUIGIA INGRASSIA : Non si può impegnare una considerevole somma per il cartellone degli spettacoli teatrali solamente per l'inverno, cartellone che ancora quest'anno ha purtroppo registrato una plateale assenza di ...

Carta d’identità elettronica - dal primo luglio preNotazioni solo dal sito del ministero : A partire da lunedì prossimo sarà possibile prenotare la richiesta di Carta d'identità elettronica solo tramite un'apposita sezione del sito del ministero degli Interni.Continua a leggere

Giuseppe Conte : la madre della sua compagna Olivia è Ewa Aulin - Nota attrice di Hollywood : Giuseppe Conte 53 anni nuovo premier del governo italiano, è sempre stato un uomo Conteso da decine di donne. Questo, fin dall'adolescenza, quando all'epoca Giuseppe frequentava il Liceo Classico di San Marco in Lamis. Le ragazze hanno sempre fatto parte della vita di Conte, il quale è sempre stato un bel giovanotto, aitante e ben vestito. Questo nonostante, il futuro premier non provenisse da una famiglia realmente agiata. Il padre, Nicola, era ...

Guida all’app Agenzia delle Entrate : come fissare preNotazioni per appuntamenti : L'app Agenzia delle Entrate, disponibile gratuitamente per iPhone e dispositivi Android, ha ricevuto un nuovo aggiornamento che permette agli utenti di effettuare delle prenotazioni mirate di un appuntamento relativo all'esplicamento di tre servizi: attività di rateizzazione, pagamento e flusso informativo/altro. Avete uno smartphone, oppure un tablet (meglio se non antidiluviani, e quindi supportanti i requisiti minimi dell'applicazione)? ...

Agenzia delle Entrate : addio file con il nuovo servizio online “PreNota ticket” : Le cose da fare nell’arco di una giornata possono essere tante e il tempo a disposizione, in molti casi, può essere non sufficiente, soprattutto quando è necessario mettere in conto il tempo che si perderà per mettersi in coda insieme a decine di altre persone. E’ purtroppo ciò con cui devono fare i conti tutte le persone costrette a recarsi presso uno degli uffici dell’Agenzia delle Entrate per pagare qualcosa o più ...

L’Agenzia delle Entrate dà oggi il via alle preNotazioni via smartphone grazie a Equiclick : L'app dell'Agenzia delle Entrate aggiorna la propria app introducendo una nuova funzionalità che entra ufficialmente in funzione oggi. Si chiama "Prenota ticket" la nuova feature che implementa Equiclick oggi, novità che permette ora di prenotare un appuntamento negli sportelli dell'Agenzia delle Entrate direttamente via smartphone o tablet. L'articolo L’Agenzia delle Entrate dà oggi il via alle prenotazioni via smartphone grazie a ...

Melania Trump vs Letizia di Spagna - i più attenti l’hanno Notato subito : è tutto nel vestito della regina : Melania Trump vs Letizia di Spagna. Moglie del presidente degli Stati Uniti la prima e moglie del re di Spagna la seconda. Si sono incontrate in occasione della visita di Stato dei reali spagnoli negli Usa. Un viaggio ufficiale di sei giorni, riporta D di Repubblica, che martedì 19 giugno è culminato nell’incontro alla Casa Bianca tra Donald e Felipe. Ma come spesso accade in questi casi hanno dominato la scena Melania e Letizia con ...

“Ma quindi è lui!”. Lo hanno Notati tutti : ecco dov’è finito Samba del Grande Fratello. È stato l’indimenticabile ‘simpaticone’ dell’edizione numero 13 : La tredicesima edizione del reality show Grande Fratello è iniziata il 3 marzo 2014 e si è conclusa il 26 maggio 2014 per una durata di 85 giorni con la vittoria di Mirco Petrilli. La conduttrice è stata Alessia Marcuzzi, confermata per l’ottava volta al timone del programma. Gli opinionisti in studio sono stati per le prime quattro puntate l’attrice Manuela Arcuri e il giornalista Cesare Cunaccia, sostituiti rispettivamente ...