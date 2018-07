Non si hanno più notizie di Checco Pio | il caso del 16enne scomparso a Chi

‘Noi Non stiamo con Salvini’ : le star che hanno risposto all’appello di Rolling Stone Italia : Il numero di Luglio 2018 di Rolling Stone Italia ha una copertina molto chiara: “Da adesso chi tace è complice”. Il magazine di cultura e spettacolo, come spiega anche dalle pagine del sito Internet, ha chiamato gli artisti Italiani a dichiarare apertamente la propria opinione in merito alle posizioni del leader della Lega, titolando molto chiaramente “Noi non stiamo con Salvini”. Noi non stiamo con Matteo Salvini. ...

Violenza assistita - in 5 anni 427mila minori hanno visto le madri maltrattate dal compagno. Una su tre Non denuncia : In Italia 427mila minori, in soli cinque anni, hanno vissuto la Violenza tra le mura domestiche nei confronti delle loro mamme, nella quasi totalità dei casi compiute per mano di un uomo. Bambini e bambine che assistono direttamente ai maltrattamenti o ne prendono coscienza notando i lividi, le ferite o i cambiamenti di umore nelle loro mamme. Oppure osservando porte, sedie o tavoli rotti in casa. Questi bambini, a volte, sono vittime a loro ...

Terremoto in Albania - sisma M 5.1/ INGV ultime notizie - per il momento Non si hanno notizie di vittime : Albania, Terremoto oggi di grado M 5.1: la scossa avvertita anche in Puglia, ultime notizie INGV in tempo reale. Paura anche a Bari, Lecce e Monopoli: trema la capitale Tirana(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 19:21:00 GMT)

Sorpresa Inps : scaduto il bonus assunzioni le imprese Non hanno licenziato : MILANO - Una pioggia di incentivi preceduta da una raffica di licenziamenti. Nel 2015, quando il bonus assunzioni introdotto dal governo Renzi era stato entrato in vigore- fino 8060 euro all'anno di ...

Dl dignità - Di Maio : imprese Non hanno di che preoccuparsi : ... le riserve espresse dalle associazioni datoriali sul decreto dignità."Nelle nostre proiezioni" ha aggiunto "fare contratti stabili fa bene all'economia sana di questo Paese".Per le imprese, ha ...

'Sei il figlio di Bettarini - ti ammazziamo' - ecco perché hanno accoltellato Niccolò. Un fermato : 'Non sapevo chi fosse' : Avrebbero aggredito Niccolò a coltellate solo perché il figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura. Almeno questo per il pm milanese Elio Ramondini è il motivo per cui almeno in quattro hanno ...

Viaggi & Turismo - vacanze : 5 - 3 milioni di italiani Non hanno soldi per partire : Su 8,3 milioni di persone che non partiranno per le ferie estive, il 64% di loro, pari a 5,3 milioni, non lo farà perché non può permetterselo: nonostante i segnali di ripresa, quindi, la crisi continua a incidere sulla vita degli italiani. Il dato è emerso da un’indagine commissionata da “Facile” all’istituto di ricerca mUp Research e condotta con l’ausilio di Norstat. A non partire questa estate saranno ...

Lega - Bossi : "Sud a Pontida? Gente vuole essere mantenuta"/ Governo con M5s : "Finora Non hanno fatto niente" : Lega, Bossi: "Sud a Pontida? Gente vuole essere mantenuta". L'ex segretario del Carroccio ha parlato anche del Governo con il M5s, "finora non hanno fatto niente"(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 09:27:00 GMT)

Amadeus a DM : «Vorrei avere un politico a I Soliti Ignoti. Non mi hanno chiesto di condurre Affari Tuoi» : Amadeus Ha appena chiuso la stagione in bellezza, con il successo di Ora o Mai Più, e adesso Amadeus guarda già all’autunno quando si dividerà tra Stasera Tutto E’ Possibile e I Soliti Ignoti. Nella prossima stagione, però, si mormora che il fortunato access prime time di Rai1 possa avvicendarsi nuovamente con una rinnovata edizione di Affari Tuoi. Cosa avrà da dire il conduttore a proposito? DavideMaggio.it ha intervistato ...

I supercomputer più veloci del mondo Non hanno segreti per Red Hat : ... Summit si compone di processori IBM Power9, GPU nVidia Volta V100 e Infiniband Mellanox , con Red Hat Enterprise Linux a rendere la potenza del più veloce supercomputer al mondo disponibile a ...

Wimbledon – I bookmakers Non hanno dubbi - ecco le quote dei favoriti per la vittoria finale : Mancano poche ore all’inizio ufficiale di Wimbledon! La domanda è una sola: chi vincerà lo Slam britannico? I bookmakers non hanno dubbi Mancano solo poche ore e il tennis potrà mettersi l’abito da sera, in questo caso rigorosamente bianco: sugli splendidi campi in erba dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club inizia ufficialmente Wimbledon 2018. La domanda che precede l’inizio è una sola: chi sono i favoriti? I bookmakers non hanno ...

I figli di coppie omosessuali Non hanno problemi psichici : lo sostiene uno studio italiano : I figli delle coppie omosessuali non hanno alcun problema psicologico, anzi starebbero meglio di quelli nati dall'amore di un uomo ed una donna. A sostenere che si sta meglio con due padri è uno studio italiano condotto dal Prof. Roberto Baiocco, coadiuvato dall'Università La Sapienza di Roma. Dopo anni, cosi come riportato da FanPage.it, si sta cercando di sfatare uno dei tanti pregiudizi sulle coppie omosessuali, con i figli di quest'ultimi ...

“Siamo sotto choc”. Stava giocando sulla spiaggia - muore a 4 anni. È successo tutto sotto gli occhi dei genitori che Non hanno potuto fare nulla : Estate vorrebbe dire mare, sole e relax assoluto. Ma vuol dire anche attenzione massima e occhi sempre aperti, soprattutto se si hanno con sé bambini in spiaggia. A volte, però, la tragedia è dietro l’angolo e non si può far nulla per evitarla. Un vero e proprio dramma si è consumato davanti agli occhi increduli di decine di bagnanti sulla spiaggia di Gorleston nella contea del Norfolk, in Inghilterra. Una bambina di 4 anni è morta ...

F1 – Vettel tra rabbia e mea culpa : “Sainz? Mi dispiace - Non mi hanno avvisato” : Le sensazioni di Sebastian Vettel al termine delle qualifiche del Gp d’Austria: il tedesco dispiaciuto per quanto accaduto con Sainz in Q2 Tutto secondo pronostico, o quasi. La Mercedes domina le qualifiche del Gp d’Austria, ma in pole position ci va Valtteri Bottas che beffa di diciannove millesimi il compagno di squadra Lewis Hamilton, che precede le due Ferrari di Vettel e Raikkonen. Un terzo posto ancora da valutare, sulla testa ...