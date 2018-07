Non possiamo continuare a finanziare “poltronifici” in cui non si fa una “mazza”

Uruguay - Tabarez : ''Concentrati su tutto il Portogallo - Non solo Cristiano Ronaldo. Possiamo far bene'' : La domanda su Cristiano Ronaldo è però d'obbligo: ' E' tra i migliori al mondo ma lavoreremo di squadra per limitarlo. Non mi toglie il sonno, non mi ossessiona. Non vogliamo distrazioni. Siamo ...

Migranti - Berlusconi : “Giusto battere pugni sul tavolo - ma Non possiamo allearci con Visegrad” : Silvio Berlusconi in una lettera del Corriere della Sera spiega che la sua collocazione in Europa sul tema dei Migranti coincide con quella dei popolari europei: "Non tutti coloro che sembrano difendere i nostri stessi principi sono in realtà nostri alleati. Sarebbe ingenuo pensare che possano esserlo, i paesi del gruppo di Visegrad".Continua a leggere

Salvini : Dalla Tunisia Non possiamo prenderci sia olio che delinquenti : Roma – Matteo Salvini ha rilasciato alcune dichiarazioni. Lo ha fatto parlando al Festival del lavoro. “La prima nazionalità per arrivi via mare quest’anno con più di 3000 sbarchi, e’ la Tunisia che e’ un paese con un parlamento, un sistema scolastico, un sistema giudiziario, un governo con istituzioni sane. La mia prossima missione sara’ in Tunisia”. “Io non ce l’ho i tunisini in generale ...

MotoGp - Dovizioso resta con i piedi per terra : “obiettivo Mondiale? E’ ipotizzabile - ma Non possiamo pensarci” : Il pilota della Ducati ha elencato i problemi che gravano sulla Desmosedici, sottolineando però che la velocità c’è per ottenere un buon risultato ad Assen Dopo le due splendide vittorie di Jorge Lorenzo al Mugello e a Barcellona, la Ducati si prepara per il Gp di Assen, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGp. / AFP PHOTO / LLUIS GENE Andrea Dovizioso ha ottenuto tre podi su questo tracciato, di cui due terzi posti (2011 e 2012) ...

La Ong Open Arms : “Italia e Malta hanno chiuso i porti - Non possiamo nemmeno fare rifornimento”. Poi le accuse a Libia e Salvini : Prosegue senza sosta la guerra alle Ong. Con un tweet, Proactiva Open Arms ha annunciato oggi pomeriggio che Italia e Malta hanno definitivamente chiuso i porti alle imbarcazioni delle Ong non solo per lo sbarco dei migranti, ma anche per eventuali operazioni di rifornimento: "Italia e Malta negano l'accesso alle loro acque territoriali alla nostra nave Open Arms, un battello umanitario che ha salvato oltre cinquemila vite in un anno sotto il ...

Migranti - Merkel : “Non possiamo lasciare soli i Paesi con più arrivi - se non c’è accordo avanti con coalizione volenterosi” : “Fino a quando non ci sarà un consenso tra i 28 Paesi Ue sulla questione Migranti, andremo avanti con una coalizione dei volenterosi”. Angela Merkel, intervenendo al Bundestag in vista del consiglio europeo di oggi, ha ribadito: “Non possiamo lasciare soli i Paesi in cui si verifica la maggior parte degli arrivi. Questo è il nodo centrale del regolamento di Dublino 3”. La cancelliera ha anche sottolineato che “chi ...

Antropologi contro la schedatura dei rom : "Salvini discrimina - noi Non possiamo tacere" : Dall'ateneo di Bologna è partita una petizione dei docenti rivolta a Mattarella e Conte: "Intervenite a difesa della Costituzione"

Lifeline - “siamo in acque maltesi - ma Non possiamo attraccare per colpa della Germania”. Berlino sull’orlo della crisi politica : L’accordo sembrava essere arrivato ieri: la nave della ong Lifeline sarebbe attraccata a Malta. E invece no: l’imbarcazione della ong tedesca che batte bandiera olandese ha ricevuto il permesso per entrare in acque maltesi – e cercare riparo dalle cattive condizioni meteo – ma non quello per attraccare. Il motivo? La Germania non vuole accogliere parte dei 234 migranti a bordo, conditio sine qua non posta da La Valletta ...

Lifeline - “Non possiamo entrare a Malta per colpa della Germania”. E Berlino sull’orlo della crisi politica : L’accordo sembrava essere arrivato ieri: la nave della ong Lifeline sarebbe attraccata a Malta. Ma all’indomani di quella che sembrava un’intesa certa, l’imbarcazione della ong rimane ancora in attesa di un via libera nel Mediterraneo. Il motivo? La Germania non vuole accogliere parte dei 234 migranti a bordo, conditio sine qua non posta da La Valletta agli altri Paesi europei. Per fare sbarcare infatti i naufraghi sul ...

Lifeline ancora in mare. Il portavoce : “Non possiamo entrare a Malta per colpa della Germania” : L’accordo sembrava essere arrivato ieri: la nave della ong Lifeline sarebbe attraccata a Malta. Ma all’indomani di quella che sembrava un’intesa certa, l’imbarcazione della ong rimane ancora in attesa di un via libera nel Mediterraneo. Il motivo? La Germania non vuole accogliere parte dei 234 migranti a bordo, conditio sine qua non posta da La Valletta agli altri Paesi europei. Per fare sbarcare infatti i naufraghi sul ...

Venezia : Vanin (M5S) - Non possiamo accettare mancanza rispetto per i cittadini : Venezia, 26 giu. (AdnKronos) – “Non possiamo accettare l’ennesimo sfregio alla democrazia che il ricorso voluto dal Governo uscente Pd Gentiloni, ha concertato con il sindaco di Venezia Brugnaro per non permettere il referendum per l’autonomia di Mestre e Venezia. Ancora un gesto di disprezzo e di mancanza di rispetto della democrazia lasciato in eredità dal Governo Pd alla città di Venezia. Ed è proprio per permettere ai ...

Venezia : Vanin (M5S) - Non possiamo accettare mancanza rispetto per i cittadini : Venezia, 26 giu. (AdnKronos) - "Non possiamo accettare l'ennesimo sfregio alla democrazia che il ricorso voluto dal Governo uscente Pd Gentiloni, ha concertato con il sindaco di Venezia Brugnaro per non permettere il referendum per l'autonomia di Mestre e Venezia. Ancora un gesto di disprezzo e di m

Venezia : Vanin (M5S) - Non possiamo accettare mancanza rispetto per i cittadini : Venezia, 26 giu. (AdnKronos) – “Non possiamo accettare l’ennesimo sfregio alla democrazia che il ricorso voluto dal Governo uscente Pd Gentiloni, ha concertato con il sindaco di Venezia Brugnaro per non permettere il referendum per l’autonomia di Mestre e Venezia. Ancora un gesto di disprezzo e di mancanza di rispetto della democrazia lasciato in eredità dal Governo Pd alla città di Venezia. Ed è proprio per permettere ai ...

"Non possiamo tollerare questa forma di nazionalismo" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia