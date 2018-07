“Non lo fate | guardate che mi è successo” Va dall’estetista ma finisce malissimo Una

“Non fate come me - per carità!”. Non si strucca bene per 25 anni : ecco che le succede agli occhi : struccarsi prima di andare a dormire, che seccatura. Dite la verità: quante volte è capitato di volervi tuffare nel letto appena rientrate a casa senza dover per forza passare per l’operazione, tanto fondamentale quanto noiosa, di rimozione del make up? Quante volte, di sera, avreste preferito essere uscite senza mascara e tutto il resto? Anche solo una volta, poi, vi sarà successo di far finta di dimenticarvi e andare a dormire con ...