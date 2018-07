“Non ho i soldi” Non può pagare la pizza | interviene la titolare | social impazziti

caffeinamagazine

: @lorenzlu Premesso che il MPS non è il Pd, L’Unità beneficiava di fondi (ormai aboliti da tempo) sulla stampa di pa… - fabiofr : @lorenzlu Premesso che il MPS non è il Pd, L’Unità beneficiava di fondi (ormai aboliti da tempo) sulla stampa di pa… - tvbusiness24 : Spendendo un miliardo di dollari Amazon ne ha cancellati 14. Non soldi suoi, ma del settore in cui ha fatto il suo.… - GiodaCate68 : Decreto Dignit@ !!! Il lavoro che dà dignità, serenità, felicità ma non soldi!!! E già, non sono importanti, come… -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Roba che se i nostri bisnonni o anche nonni leggessero questa storia che arriva da Napoli si chiederebbero subito che c’è di tanto particolare. Il motivo per cui ha fatto così tanto clamore. Ma siccome viviamo in un’epoca in cui la generosità, il buon cuore, il bel gesto disinteressato sono rarità, eccola spiegata la ragione per cui il popolo deiè stato conquistato da questa vicenda. Non appena è apparso su Facebook il post che riportava quanto successo in una pizzeria napoletana che si trova in zona Montesanto sono fioccati i like, i commenti e le condivisioni. La storia ha cominciato a girare in lungo e in largo, su e giù per lo Stivale ed è arrivata anche a noi. A pubblicare il post è stato Moeh Esse, un food blogger che cura insieme ad altre persone uno spazio virtuale dedicato al cibo. È lui uno dei protagonisti di questa storia che ha raccontato nel modo ...