Non ha sgomberato i migranti | ora lo Stato risarcirà 28 milioni

(Di giovedì 5 luglio 2018) Non aveva adottato misure preventive contro l'occupazione e, una volta avvenuta, non l'aveva repressa. Così, ora, locondannato a un risarcimento di circa 28di euro, a favore del proprietario di un edificio in cui vivevano abusivamente decine di famiglie.La sentenza del tribunale civile di Roma riguarda l'ex fabbrica Fiorucci, un'area di 19mila metri quadri, situata nel quartiere Tor Sapienza e oggi sede di una galleria d'arte a cielo aperto molto apprezzata, il Museo dell'altro e dell'altrove (Maam). Nel 2009, circa 200 persone, una sessantina di nuclei familiari, tra peruviani, italiani, rumeni, ucraini e marocchini, avevano occupato lo stabile dell'ex salumificio Fiorucci di via Prenestina, a Roma. Il mancato intervento delloha impedito al costruttore dello stabile di poterne usufruire e di modificarne la struttura.Secondo il giudice, le autorità ...