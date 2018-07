“Non è più così | acqua e sapone” Meghan Markle cambia look Ma c’è già chi storce il

F1 – Wolff e l’imperdonabile errore Mercedes in Austria : “Non deve più accadere” : Toto Wolff tra mea culpa e delusione: le sensazioni del team principal Mercedes dopo l’amaro Gp d’Austria per le monoposto del team di Brackley Domenica da dimenticare, quella di ieri per la Mercedes. Il team delle Frecce Argento ha visto entrambe le sue monoposto ritirate al Gp d’Austria. Un brutto colpo al RedBullRing per Hamilton e Bottas: i due principali favoriti alla vittoria. Una delusione immensa per Toto Wolff, ...

Kimi Raikkonen - GP Austria 2018 : “Non potevo fare molto di più - domani proveremo a sfruttare le UltraSoft al via” : Kimi Raikkonen è moderatamente soddisfatto dopo il quarto posto conquistato nelle qualifiche del Gran Premio di Austria 2018 di Formula Uno. Il finlandese ha chiuso la sua giornata a 530 millesimi di distacco dal suo connazionale Valtteri Bottas, consapevole di non avere tra le mani una vettura alla pari di una Mercedes che, invece, sembrava davvero impeccabile. “Sinceramente non ho avuto grossi problemi nel corso di queste qualifiche ...

Vertice Ue - Salvini rivendica il blocco delle ong : “Non più legittimate - discorso chiuso”. Ma ammette lo stallo su Dublino : Il premier Conte “ha fatto un buon lavoro” e ora l’Italia “ha un peso maggiore in Europa“. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini difende l’operato del suo presidente del Consiglio al Vertice di Bruxelles e riporta il discorso sui migranti alle questioni di casa: “Questo mese scarso di attività del governo ha aperto ben più di una porta in Europa”, dice il leader della Lega intervistato dal ...

Sestu - allarme acqua : non è più potabile/ Ultime notizie : sindaco - “Non usatela e avvisate tutti” : Sestu, allarme acqua: non è più potabile. Ultime notizie: la sindaca Paola Secci ai cittadini, “non usatela e avvisate tutti”. Il valore di cloriti non è conferme ai livelli di potabilità(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 18:17:00 GMT)

Migranti - Merkel : “Non possiamo lasciare soli i Paesi con più arrivi - se non c’è accordo avanti con coalizione volenterosi” : “Fino a quando non ci sarà un consenso tra i 28 Paesi Ue sulla questione Migranti, andremo avanti con una coalizione dei volenterosi”. Angela Merkel, intervenendo al Bundestag in vista del consiglio europeo di oggi, ha ribadito: “Non possiamo lasciare soli i Paesi in cui si verifica la maggior parte degli arrivi. Questo è il nodo centrale del regolamento di Dublino 3”. La cancelliera ha anche sottolineato che “chi ...

La Spagna soccorre 569 migranti. La Guardia Costiera italiana alle navi in acque libiche : “Non chiamateci più” : Le autorità spagnole hanno soccorso 569 migranti nel Mediterraneo provenienti dall’Africa che stavano attraversando il Mediterraneo tra le Canarie e l’Andalusia a bordo di 21 imbarcazioni. Intanto la nave Lifeline è ferma ormai da giorni a Sud di Malta con 224 migranti a bordo, una porta container è bloccata al largo di Pozzallo e la Guardia cost...

La Guardia Costiera italiana alle navi in acque libiche : “Non chiamateci più - rivolgetevi a Tripoli” : La nave Lifeline resta ferma ormai da giorni a Sud di Malta con 224 migranti a bordo, una porta container è bloccata al largo di Pozzallo e intanto la Guardia Costiera italiana lancia un avviso ai comandanti delle imbarcazioni che incrociano in zona libica: «Non chiamateci più, rivolgetevi a Tripoli». Questo il testo della nota: «Da questo moment...

Cannabis light - Ministro Grillo assicura : “Non ci sarà alcun divieto ma più controlli” : Dopo il parere contrario alla vendita di Cannabis light del Consiglio superiore di Sanità, la ministra della Salute Giulia Grillo rassicura: "Conclusione un po' forte, le decisioni le prende il Governo e il divieto non è in discussione, servono solo una regolamentazione e maggiori controlli sui negozi"Continua a leggere

Luigi Mastroianni di Uomini e Donne risponde agli heaters : i commenti su mio fratello Salvo? “Non li leggo più” : Luigi Mastroianni e il suo rapporto con il fratello Salvo: i commenti degli heaters? “Non li leggo più” Del rapporto e l’affetto che lo lega al fratello Salvo (affetto dalla Sindrome di Down) Luigi Mastroianni ne è sempre andato fiero. Sia a Uomini e Donne che sui social, inoltre, l’ex corteggiatore ha ribadito più volte […] L'articolo Luigi Mastroianni di Uomini e Donne risponde agli heaters: i commenti su mio ...

“Non riesce più a muoversi”. In vacanza coi genitori - il dramma di una bambina : Doveva essere un momento felice e spensierato, una vacanza da trascorrere tutti insieme senza preoccupazioni. Invece per questi genitori, purtroppo, quei giorni si sono trasformati nel “nostro peggior incubo diventato realtà”. Un dramma che è stato vissuto da una famiglia che si trovava in Portogallo. La loro figlioletta di 3 anni, la piccola Holly Alcock, è stata colta da un ictus durante il primo giorno in compagnia di mamma ...

A tutti gli studenti : “Non siete i voti che avete preso - siete molto di più” : Enrico Galiano, classe ’77 di Pordenone, scrittore (di due bei libri sugli adolescenti) e soprattutto professore molto amato dai suoi alunni, nominato nella lista dei migliori cento professori d’Italia, grazie al suo metodo di insegnamento poco convenzionale. Riassunto dal suo motto: “Non ti ascoltano, se tu per primo non li ascolti”. Enrico, molto attivo sui social, nei giorni in cui stanno per uscire o sono appena uscite le ...

La scomparsa di “Nonna” Annita all’età di 108 anni - era la nostra più longeva concittadina : Ci ha lasciati la signora annita Scalia. “nonna” annita era la nostra più longeva concittadina, aveva 108 anni essendo nata

Renzi contro Salvini : “Fa il bullo con i migranti”/ “Non lascio morire la gente in mare - piuttosto perdo voti” : Renzi contro Salvini: “Fa il bullo con i migranti. Non lascio morire la gente in mare, una vita umana vale più di un milione di like, piuttosto perdo voti”. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 16:08:00 GMT)