Non c' è posto per la critica su Instagram

Ragazzo senegalese cacciato dalla palestra : 'Per te Non c'è posto'. Ma lo danno al suo amico italiano : 'Per te non c'è posto', sono queste le parole che il gestore di una palestra a Monselice, in provincia di Padova, ha pronunciato nei confronti di Karamba, un senegalese di 31 anni che voleva ...

Sebastian Vettel - GP Austria 2018 : “Il terzo posto è buono - senza penalità potevo vincere. In testa al Mondiale? Non me lo aspettavo” : Sebastian Vettel chiude al terzo posto un Gran Premio d’Austria 2018 di Formula Uno nel quale è successo di tutto ma, soprattutto, riprende la vetta della classifica iridata. Un risultato che il tedesco non si poteva aspettare fino a metà gara, reso possibile dall’incredibile doppio ko della Mercedes. “Nel complesso devo dire che questo terzo posto è un buon risultato – spiega il quattro volte campione del mondo nel corso ...

F1 – Raikkonen sincero dopo il 4° posto in qualifica in Austria : “Non ho avuto grossi problemi” : Kimi Raikkonen sereno dopo il quarto tempo nelle qualifiche del Gp d’Austria: le parole del finlandese della Ferrari Tutto secondo pronostico, o quasi. La Mercedes domina le qualifiche del Gp d’Austria, ma in pole position ci va Valtteri Bottas che beffa di diciannove millesimi il compagno di squadra Lewis Hamilton. Un super tempo quello del pilota finlandese, che ferma il crono sull’1:30.130 che gli vale il primo posto sulla griglia ...

"Non abbiamo posti" : negano il posto a un senegalese ma lo danno subito al suo amico italiano : Il gestore della Just Fit di Monselice, in provincia di Padova, seleziona i clienti secondo il colore della pelle: "Tre iscritti su dieci sono stranieri, ma con l’aumento dei clienti di colore sono cresciuti anche i furti"

Calderone : "Abituarsi a idea di posto Non più confinato in ufficio o fabbrica" : Milano, 29 giu. (Labitalia) - "I professionisti sono attenti al lavoro che cambia". Lo dice a Labitalia Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, a margine del Festival del Lavoro, in corso a Milano. "Dobbiamo essere attenti -ribadisce Calderone- ai

Calderone : “Abituarsi a idea di posto Non più confinato in ufficio o fabbrica” : Milano, 29 giu. (Labitalia) – “I professionisti sono attenti al lavoro che cambia”. Lo dice a Labitalia Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, a margine del Festival del Lavoro, in corso a Milano. “Dobbiamo essere attenti -ribadisce Calderone- ai fenomeni del lavoro; il mercato del lavoro sta cambiando e dobbiamo cercare di distinguere tra ‘gig ...

Proposto Paolo Sammarco in uscita dal FrosiNone : La Spezia - Pasquale Marino è un suo estimatore dai tempi dell'Udinese, di acqua da allora però ne è passata sotto i ponti. Paolo Sammarco , 35 anni, non farà parte del Frosinone in serie A la ...

Il Brasile Non scherza più Primo posto nel girone e messaggio al Mondiale : Sarà pure un Brasile poco prolifico (appena cinque gol all'attivo nella prima fase come otto anni fa in Sudafrica quando la Seleçao si fermò ai quarti) ma il passaggio del turno è arrivato. In maniera cinica, con un po' di affanno. Insomma, massimo risultato con il minimo sforzo per i superfavoriti per la vittoria della Coppa: la solita messe di tiri - specie nella parte finale quando la gara era già in discesa - come nelle altre due gare del ...

Chloe muore a 15 anni mangiando un kebab : la proprietaria colpevole di Non aver esposto gli allergeni : La quindicenne Chloe Gilbert è morta mangiando un kebab. A scatenare lo choc anafilattico è stato un residuo di yogurt non segnalato nella lista degli allergeni. La proprietaria del ristorante non verrà condannata per la morte della ragazzina ma pagherà solamente una multa.Continua a leggere

Lavoro - Mallegni (FI) vs Cremaschi : “Non faccia il comunista - mi lasci parlare. Basta col posto fisso - dobbiamo farla finita” : Bagarre a L’Aria che Tira Estate (La7) tra Giorgio Cremaschi, sindacalista ed esponente di Potere al Popolo, e Massimo Mallegni, senatore di Forza Italia. Cremaschi denuncia la sempre maggiore precarietà nel Lavoro e sottolinea: “Sono 30 anni che si sta spiegando che è progresso una cosa che invece ci sta portando indietro. E’ una marcia indietro dei diritti sociali, in nome della produttività e della competitività. Ed è stata ...

Cristina Parodi si confessa : «La mia Domenica In Non è stata un flop. Venier al mio posto? Auguri...» : La Domenica , In, della Rai cambia faccia, cambia tutta. Dalla signora Cristina Parodi alla popolare Mara Venier, per contrastare il dominio assoluto di Barbara D'Urso. Un cambio della guardia a ...