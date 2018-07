‘Noi non stiamo con Salvini’ | le star che hanno risposto all’appello di Rolling Stone

tvzap.kataweb

: A Bologna qualche vigliacco insulta me, la Lega, e i milioni di cittadini che ci hanno dato fiducia e ci chiedono o… - matteosalvinimi : A Bologna qualche vigliacco insulta me, la Lega, e i milioni di cittadini che ci hanno dato fiducia e ci chiedono o… - RollingStoneita : Noi non stiamo con @matteosalvinimi. Rolling Stone si schiera, e insieme a noi musicisti, attori, registi, scrittor… - Montecitorio : .@Tboeri-@INPS_it: 'Gli italiani sovrastimano la quota di immigrati e minori di 14 anni. Avviene anche in altri Pae… -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Il numero di Luglio 2018 diItalia ha una copertina molto chiara: “Da adesso chi tace è complice”. Il magazine di cultura e spettacolo, come spiega anche dalle pagine del sito Internet, ha chiamato gli artisti italiani a dichiarare apertamente la propria opinione in merito alle posizioni del leader della Lega, titolando molto chiaramente “Noi noncon Salvini”. Noi noncon Matteo Salvini.si schiera, e insieme a noi musicisti, attori, registi, scrittori e da oggi tutti voi. Il nuovo numero è in edicola. Link in bio #chitaceècomplice A post shared byItalia (@italia) on Jul 5, 2018 at 1:11am PDTItalia e lecontro Salvini “, sin dalla sua fondazione, 50 anni fa, significa impegno nella vita politica e sociale, lotta al fianco degli ultimi e coraggio ...