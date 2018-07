Rolling Stone in copertina : 'Noi non stiamo con Salvini'. Ma Mentana si dissocia : 'Mai firmato quell'appello' : 'Noi non stiamo con Salvini . Da adesso chi tace è complice'. La rivista musicale Rolling Stone si schiera a favore dei migranti ai quali dedica la copertina in edicola domani. Una presa di posizione ...

Noi non stiamo con Matteo Salvini/ Rolling Stone - Artisti italiani "contro" : ecco chi sono : Rolling Stones Italia chiama all'appello cantanti, attori e Artisti per prendere una posizione contro Matteo Salvini in nome di una comunità aperta, moderna, libera e solidale(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 11:20:00 GMT)

‘Noi non stiamo con Salvini’ : le star che hanno risposto all’appello di Rolling Stone Italia : Il numero di Luglio 2018 di Rolling Stone Italia ha una copertina molto chiara: “Da adesso chi tace è complice”. Il magazine di cultura e spettacolo, come spiega anche dalle pagine del sito Internet, ha chiamato gli artisti Italiani a dichiarare apertamente la propria opinione in merito alle posizioni del leader della Lega, titolando molto chiaramente “Noi non stiamo con Salvini”. Noi non stiamo con Matteo Salvini. ...

Il sindacalista attacca Paragone : "Non muori di fame come Noi" : Sono ore decisive per i lavoratori Fedex e Tnt visto che venerdì 6 luglio scadrà la procedura di licenziamento collettivo per 81 dipendenti, oltre a 28 trasferimenti. I lavoratori sono in sciopero a Roma, sotto il ministero del Lavoro (quello di Luigi Di Maio) per far valere, insieme ai sindacati, i propri diritti. E tra di loro si è visto anche l"ex giornalista, e ora senatore del Movimento 5 Stelle, Gianluigi Paragone. "Sono al ministero del ...

Francesco vince l'autismo e si diploma tra gli applausi dei compagni : «Non è contagioso - Noi abbiamo bisogno di amore» : Siamo orgogliosi di te Francesco, ci mancherai! Possa tu vivere sempre in un mondo a colori! Sono felice che la nostra scuola abbia professionisti del valore di Michele Vozzella .Per piacere vedete ...

Francesco vince l'autismo e si diploma tra gli applausi dei compagni : 'Non è contagioso - Noi abbiamo bisogno di amore' : di Ida Di Grazia Il giorno degli esami di maturità è uno di quelli che restano per sempre impressi nella nostra memoria,ma per i ragazzi di Santa Maria a Vico , piccola cittadina della provincia di ...

L’orgoglio delle seconde generazioni : “Non siamo campioni dello sport ma anche Noi lottiamo per l’Italia” : Stella Shi parla un italiano perfetto, e le sue origini le ritrovi solo nei tratti del volto, bellissimo e determinato. I genitori sono arrivati dalla Cina prima che lei e la sorella Simona nascessero. E oggi sono tutti italiani. «L’Italia è sempre stata casa mia» dice con orgoglio questa ragazza di appena 25 anni, già imprenditrice e chef di succe...

Milan - Fassone : 'Non conosco i piani di Li - ma la società è solida. Bonucci? Spero resti con Noi a lungo' : Una diretta per rispondere alle domande dei tifosi e "fare chiarezza" sulla situazione societaria che vede coinvolto il Milan, dopo la sentenza UEFA che ha escluso i rossoneri dalle coppe europee. L'...

Palazzo Chigi : senza quote da Noi non entra più nessuno : di Alberto Gentili Porti chiusi e niente più sbarchi di migranti. E' questa la linea scelta da Giuseppe Conte, d'intesa con Luigi Di Maio e Matteo Salvini, dopo il deludente risultato del Consiglio ...

Salvini : 'Non siamo xenofobi - io adoro la diversità; Noi governeremo per 30 anni' : Questa domenica 1° luglio, si è svolto a Pontida BG l'annuale raduno nazionale della Lega. Una manifestazione durata l'intera mattinata con interventi di numerosi dirigenti leghisti locali e nazionali, ministri e governatori regionali, conclusa da un lungo intervento dal palco del segretario nazionale, e da poco Ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Vediamo alcuni dei passaggi più significativi di quello che ha detto. Salvini: 'Non siamo ...

