No | i nostri smartphone non ci registrano di nascosto Uno studio

(Di giovedì 5 luglio 2018) L’idea che il telefono possa ascoltare le nostre conversazioni, magari attraverso una delle sue app, è piuttosto diffusa. E tecnicamente è possibile. Ma quanto è probabile che accada? O meglio, qualcuno ha mai esaminato le app del nostro telefono per vedere se hanno comportamenti anomali? Ora la risposta è sì, c’è chi ha fatto una ricerca ad hoc. E la sua conclusione è che no, le app del telefono analizzate non ascoltano dile conversazioni degli utenti. Non sono tutte ovviamente, ma sono parecchie, diverse migliaia, esaminate dal primo ampioaccademico di questo tipo, fatto dalla Northeastern University. I ricercatori hanno analizzato il comportamento di 17 mila popolari app per Android, incluse quelle di Facebook o che inviano informazioni a Facebook. L’obiettivo era capire se alcune di queste di ...