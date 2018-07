optimaitalia

: Niente anticipo per Samsung Galaxy S10: uscita in staffetta con Galaxy X (le date) - wordweb81 : Niente anticipo per Samsung Galaxy S10: uscita in staffetta con Galaxy X (le date) - OptiMagazine : Niente anticipo per #SamsungGalaxyS10: uscita in staffetta con #GalaxyX (le date) - domenicopanacea : Polyword, simpatica app che riconosce l’oggetto che fotografi. Riconoscerà la custodia di AirPods? Vi anticipo che… -

(Di giovedì 5 luglio 2018) A quando l'delS10 e pure quella dell'innovativoX con schermo pieghevole? In queste ore, in merito alle due presentazioni possiamo dare notizie più precise. In particolare, il profilo leaker @UniverseIce ci fornisce (come visibile pure dal puntuale tweet in chiusura articolo), la tabella di marcia programmata dal produttore. Chiaro non si tratti di notizia ufficiale ma il canale asiatico, negli ultimi tempi, si è mostrato alquanto autorevole in riferimento alle indiscrezioni sui prossimi device pronti al lancio.Se in un primo momento si era parlato dell'delS10 anticipata già ai primi giorni di gennaio, ora sembrerebbe che per l'ammiraglia del 2019 il produttore non abbandonerà la classica finestra temporale del MWC di Barcellona, a fine febbraio. Per essere più precisi, dunque, ilX dovrebbe trovare invece posto al CES ...