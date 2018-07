Niente aggiornamento ad Android Oreo per Huawei P9 | ora è ufficiale

Tutto perso per Huawei P9 - P9 Plus e P9 Lite? Niente aggiornamento Oreo : Un andirivieni fatto di continue conferme e smentite quello legato al presunto aggiornamento Oreo che avrebbe dovuto colpire la linea dei Huawei P9, P9 Plus e P9 Lite. L'ultima dichiarazione pervenuta, rilasciata dalla divisione inglese, non lascia spazio ad altre interpretazioni: l'ex top di gamma, insieme alle altre sue varianti (non c'è ragione di credere la questione non coinvolga tutti e tre i modelli della line-up, che viaggiano ...