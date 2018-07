Niccolò Bettarini | restano in carcere i quattro fermati con l’accusa di tentato omicidio

Niccolò Bettarini rompe il silenzio dopo l'aggressione : "Non ho capito più nulla" : Niccolò Bettarini sta meglio. dopo l'aggressione subita nella notte di sabato fuori dalla discoteca "Old Fashion" di Milano, il...

Niccolò Bettarini accoltellato - le sue prime dichiarazioni dopo l’aggressione : A pochi giorni dalla terribile aggressione subita all’esterno di un noto locale milanese, Niccolò Bettarini ha rilasciato le sue prime dichiarazioni su quella notte. Parole che sono state raccolte da Tgcom24: “Mi ha dato alcuni buffetti sulla faccia cercando di provocarmi, io ho provato a respingerlo, ma mi sono trovato in mezzo a più di dieci persone e non ho capito più nulla. Sono caduto a terra e quando Zoe è venuta a soccorrermi ...

Niccolò Bettarini accoltellato : 4 fermi per tentato omicidio/ Figlio di Simona Ventura è uscito dall'ospedale : accoltellato Niccolò Bettarini: ultime notizie sul Figlio di Stefano e Simona Ventura, dimesso ieri dall'ospedale. La procura di Milano accusa i 4 fermati di tentato omicidio(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 09:30:00 GMT)

Si è buttata nella rissa per difendere Niccolò Bettarini : chi è (e che fa) Zoe Esposito : “Ti abbiamo riconosciuto. Sei il figlio di Bettarini e della Ventura, ti ammazziamo”. Queste parole, nella notte tra sabato 30 giugno e domenica 1 luglio, avrebbero urlato gli aggressori contro Nicolò, il primogenito dell’ex calciatore e della conduttrice, per poi colpirlo con 9 (o 11, si dice) coltellate. È successo di fronte all’Old Fashion, noto locale milanese. Dalle prime ricostruzioni, Niccolò sarebbe ...

Niccolò Bettarini parla dell’aggressione subita : “Mi sono trovato in mezzo a più di dieci persone e non ho capito più nulla” : Niccolò Bettarini racconta l’aggressione subita domenica davanti alla discoteca Old Fashion. “Mi ha dato alcuni buffetti sulla faccia cercando di provocarmi, io ho provato a respingerlo, ma mi sono trovato immediatamente in mezzo a più di dieci persone e non ho capito più nulla”, spiega il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini come riportato da TGCOM. Chi gli stava dando i “buffetti”? Uno dei quattro fermati ...

