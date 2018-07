Niccolò Bettarini parla dopo l' aggressione | Prima le provocazioni e poi le botte

Niccolò Bettarini - il gip : 'Non è morto grazie ad un amico' : Niccolò Bettarini, figlio di Stefano e Simona Ventura, ' è riuscito a salvarsi grazie all'intervento di un amico. Per questo non è morto a causa della 'brutale aggressione. Gli aggressori hanno ...

Niccolò Bettarini accoltellato - le sue prime dichiarazioni dopo l’aggressione : A pochi giorni dalla terribile aggressione subita all’esterno di un noto locale milanese, Niccolò Bettarini ha rilasciato le sue prime dichiarazioni su quella notte. Parole che sono state raccolte da Tgcom24: “Mi ha dato alcuni buffetti sulla faccia cercando di provocarmi, io ho provato a respingerlo, ma mi sono trovato in mezzo a più di dieci persone e non ho capito più nulla. Sono caduto a terra e quando Zoe è venuta a soccorrermi ...

Si è buttata nella rissa per difendere Niccolò Bettarini : chi è (e che fa) Zoe Esposito : “Ti abbiamo riconosciuto. Sei il figlio di Bettarini e della Ventura, ti ammazziamo”. Queste parole, nella notte tra sabato 30 giugno e domenica 1 luglio, avrebbero urlato gli aggressori contro Nicolò, il primogenito dell’ex calciatore e della conduttrice, per poi colpirlo con 9 (o 11, si dice) coltellate. È successo di fronte all’Old Fashion, noto locale milanese. Dalle prime ricostruzioni, Niccolò sarebbe ...

“Ecco com’è andata davvero”. Niccolò Bettarini - finalmente la sua verità. Questione di attimi : “Il calcio in faccia a Zoe poi…” : Una violenza inaudita, forse premeditata e solo per il fatto di essere il figlio di Bettarini e Ventura. Questo sarebbe capitato a Niccolò, dopo una rovinosa e agghiacciante rissa alla discoteca Old Fashion di Milano. Per la prima volta dall’avvenimento, il figlio dell’ex calciatore racconta quei terribili attimi in cui è rimasto ferito. “Mi ha dato alcuni buffetti sulla faccia cercando di provocarmi, io ho provato a respingerlo, ma ...

Niccolò Bettarini sull'aggressione : "Non ho capito più nulla" : Niccolò Bettarini, ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano dopo l'aggressione di domenica all'esterno dell'Old Fashion, noto locale della movida milanese, sta recuperando le proprie energie per ritornare alla vita di tutti i giorni e dimenticare, presto, questo brutto episodio. Il magazine Tgcom24, nelle scorse ore, ha riportato le prime dichiarazioni del figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini a poche ore dall'operazione ad un nervo ...

Niccolò Bettarini racconta l'aggressione. "Avevo più di 10 persone intorno - non ho capito nulla" : "Mi ha dato alcuni buffetti sulla faccia cercando di provocarmi, io ho provato a respingerlo, ma mi sono trovato immediatamente in mezzo a più di dieci persone e non ho capito più nulla". Niccolò Bettarini, reduce da un'aggressione subita all'uscita dalla discoteca Old Fashion di Milano, parla per la prima volta alla stampa dell'accaduto.A riportare le sue dichiarazioni è il TgCom: "Sono caduto a terra e quando Zoe ...