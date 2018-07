New School | in corso le riprese della serie DeAKids | foto dal set ...

Cloe Romagnoli a Blogo : "Addio a Flam - Braccialetti Rossi 4 non si farà - ora recito in New School e sogno la regia" (VIDEO) : Quasi 12 anni e già un curriculum di tutto rispetto, tra Braccialetti Rossi (Flam), Don Matteo e Maltese il Romanzo del Commissario. Blogo ha incontrato Cloe Romagnoli sul set della seconda stagione di New School, la sit com scritta dallo sceneggiatore, showrunner produttore e regista californiano Frank Van Keeken, che andrà in onda il pRossimo autunno su DeAKids (canale 601 di Sky) - la prima stagione sarà invece trasmessa da Super (canale 47 ...