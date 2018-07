Network Monitor osserva le reti mobili 2G | 3G | 4G LTE utilizzate per la connessione a

Network Monitor Mini indica in modo discreto la velocità della connessione in tempo reale : Network Monitor Mini è un'applicazione che mette a disposizione dell'utente un Mini Monitor di rete che visualizza in tempo reale la velocità di upload e download della connessione attiva. L' indica tore è posizionabile negli angoli dello schermo ed è possibile personalizzarne il colore, la trasparenza e la larghezza, altezza e dimensione del carattere, oltre al formato con il quale verrà visualizzata la velocità in upload e download. L'articolo ...

Network Cell Info Lite permette di monitorare la rete cellulare in modo dettagliato : Network Cell Info Lite è un'applicazione per il monitoraggio della rete Cellulare e misurazioni di log per connessioni LTE, HSPA, WCDMA, EDGE, GSM, CDMA, EVDO. Per la posizione delle Celle l'app si appoggia al database MLS (Mozilla) che non restituisce l'esatta posizione delle torri di Cella, ma piuttosto un'indicazione approssimativa. L'articolo Network Cell Info Lite permette di monitorare la rete Cellulare in modo dettagliato proviene da ...