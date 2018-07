Nera di Irama live in Piazza del Popolo a Roma | testo e video del singolo estivo dei

Irama/ "Nera" è già disco d'oro (Wind Summer Festival 2018) : Questa sera Irama di esibirà sul palco del Wind Summer Festival con "Nera". Il successo di Amici lo sta trascinando, l'album è di platino, il brano, d'oro(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 09:40:00 GMT)

ROMA – Filippo Maria Fanti, in arte Irama, vince la 17esima edizione di Amici di Maria De Filippi e il suo album PLUME e il singolo NERA volano in vetta alle classifiche musicali. Il cantauore conquista il primo posto su iTunes, Spotify, Amazon e Apple Music con NERA, il suo singolo di lancio. Il disco PLUME, dopo […]

Nera - Irama | Testo - Audio - MP3 : Canzone Irama, Nera: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Irama è Nera: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Irama, Nera Testo Ti osservo da un po’ e non so se ti ho Già vista per la strada o dentro al Rolling Stone Non so che cos’ho, […]

Irama duetta con Fabrizio Moro in Pensa : i video dalla semifinale col nuovo singolo Nera : Irama duetta con Fabrizio Moro nel corso della semifinale di Amici di Maria De Filippi. La canzone scelta per l'inedito duo è Pensa, uno dei brani più celebri di Fabrizio Moro che Maria De Filippi ricorda essere contenuto anche nella recente raccolta certificata disco d'oro: Parole, Rumori e Anni. Il disco è stato pubblicato lo scorso 9 febbraio, dopo la performance al Festival di Sanremo 2018 con Ermal Meta sulle note di Non mi avete fatto ...

Irama continua a vincere e la cosa ha infastidito anche l'amico Einar che domenica sera, e in settimana, ha mostrato il suo disappunto. Quali saranno le esibizioni nella semifinale di Amici?

Il duetto di Irama con Ornella Vanoni (video) - Nera e altri inediti nella semifinale del 27 maggio : Irama con Ornella Vanoni ad Amici di Maria De Filippi. Nel corso della semifinale del programma, il cantante della squadra bianca apre la prima fase con un duetto d'eccezione con un superospite italiano. L'artista che Maria De Filippi accoglie in studio è Ornella Vanoni, la prima della serie di ospiti attesi ad Amici di Maria De Filippi nella semifinale in onda su Canale 5, in diretta, eccezionalmente di domenica. La prima sfida della ...

Irama canta Nera e Un giorno in più con i complimenti di Simona Ventura : video del serale del 12 maggio : Irama canta Nera contro il duetto di Carmen ed Einar in Grazie perché di Gianni Morandi, al serale di Amici di Maria De Filippi. Nella sesta puntata, in diretta su Canale 5 sabato 12 maggio, Irama presenta uno degli inediti più recenti pubblicati nel corso del talent show: Nera è la prima delle canzoni che presenta ma anche la seconda esibizione è su un suo inedito. A Giulia Michelini è piaciuta molto l'esibizione di Irama. Non ha mai ...