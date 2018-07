Nella notte tromba d'aria nel Milanese - esonda il Seveso : Milano, 5 lug., askanews, - Danni e disagi per il maltempo a Milano e nell'hinterland. Nella notte una violenta tromba d'aria ha scoperchiato alcune abitazioni Nella zona di Pozzo d'Adda mentre Nella ...

Schianto Nella notte sulla statale 16 - morta 40enne - lascia due figli : Chieti - E' deceduta nella notte nell'ospedale civile di Chieti una donna di 40 anni di Vasto che ieri sera è rimasta coinvolta in un incidente stradale sulla statale 16 Adriatica in località Pagliarelli. La vittima, Cinzia Verna, viaggiava a bordo di una Fiat Panda e si stava recando al lavoro alla Sevel quando avrebbe perso il controllo del mezzo andando a fermare la sua corsa contro il guardrail, che si è conficcato ...

Maltempo Nella notte - esonda il fiume : interi quartieri sommersi dalle acque : interi quartieri di Milano si sono risvegliati questa mattina sommersi dall'acqua dopo che il fiume Seveso è esondato nella notte tra mercoledì e giovedì dopo il violento temporale che si è abbattuto sulla zona. ...

Pozzo d’Adda. Tromba d’aria Nella notte : danni e disagi : Il maltempo ha colpito nella notte il Milanese. Una Tromba d’aria si è abbattuta a Pozzo d’Adda scoperchiando una palazzina

Sparatoria fuori dal bar : un fermo Nella notte per tentato omicidio : SAN VITO DEI NORMANNI - Cinque colpi di pistola esplosi in sequenza contro un uomo che era fuori da un bar, a San Vito dei Normanni, poi la fuga nel tentativo di sottrarsi all'arresto: Francesco ...

Nantes - la polizia uccide giovane durante un controllo - scontri Nella notte. Belloubet lancia un appello alla calma : Un giovane ucciso durante un controllo di polizia e a Nantes scoppia la rivolta. Un ventenne pregiudicato è stato fermato nella notte perché sospettato di far parte di un gruppo di trafficanti di droga. Il giovane era già noto alle forze dell’ordine per la partecipazione a rapine commesse da bande organizzate e per traffico di stupefacenti. Contro di lui era già stato spiccato un mandato di cattura. Fermato nella notte fra il 3 e il 4 luglio, ...

Francia - la polizia uccide un ragazzo di 22 anni : scontri Nella notte a Nantes : Francia, la polizia uccide un ragazzo di 22 anni: scontri nella notte a Nantes scontri tra giovani e polizia nella notte a Nantes, nell’ovest della Francia, dopo l’uccisione di un ragazzo da parte di un agente. Il giovane sarebbe stato ucciso durante un controllo di routine. Armati di bombe molotov, molti ragazzi hanno aggredito gli […] L'articolo Francia, la polizia uccide un ragazzo di 22 anni: scontri nella notte a Nantes ...

Francia - la polizia uccide un ragazzo di 22 anni : scontri Nella notte a Nantes : scontri tra giovani e polizia nella notte a Nantes, nell'ovest della Francia, dopo l'uccisione di un ragazzo da parte di un agente. Il giovane sarebbe stato ucciso durante un controllo di routine. Armati di bombe molotov, molti ragazzi hanno aggredito gli agenti. Incendiate alcune auto e parte di un centro commerciale.Continua a leggere

Schianto Nella notte sulla statale 16 - morta 40enne - lascia due figli : Chieti - E' deceduta nella notte nell'ospedale civile di Chieti una donna di 40 anni di Vasto che ieri sera è rimasta coinvolta in un incidente stradale sulla statale 16 Adriatica in località Pagliarelli. La vittima, Cinzia Verna, viaggiava a bordo di una Fiat Panda e si stava recando al lavoro alla Sevel quando avrebbe perso il controllo del mezzo andando a fermare la sua corsa contro il guardrail, che si è conficcato ...

Maltempo Piemonte : forti temporali Nella notte tra Astigiano e Alessandrino - allagamenti e disagi : Ondata di Maltempo nella notte in Piemonte: numerosi gli interventi dei vigili del fuoco nell’Astigiano, in particolare nel Moncalvese e a Calliano, dove sono caduti alberi e rami sulle strade, e a Costigliole, Castel Boglione e Agliano e alla periferia di Asti. In provincia di Alessandria vigili del fuoco e forze dell’ordine stanno intervenendo per gestire i disagi provocati dal nubifragio abbattutosi su tutta la provincia: ...

Trezzo d’Adda - strappati Nella notte i manifesti di cordoglio per i migranti. Il sindaco leghista : “Non sono stato io” : A Trezzo sull’Adda, al confine tra Milano e Bergamo, una cittadina ha fatto affiggere dei manifesti funebri dedicati ai cento migranti annegati qualche giorno fa al largo delle coste libiche, compresi tanti bambini. E sarebbe stato rispettato l’iter burocratico del caso, incluso il pagamento delle relative imposte comunali. Eppure sono scomparsi: ignoti li hanno strappati nella notte di sabato 30 giugno. Il contenuto del necrologio era ...

Maltempo - violenti temporali Nella notte al Nord dopo la disastrosa alluvione di Moena : Trentino in ginocchio - evacuati e strade chiuse [LIVE] : 1/23 ...

Maltempo - le drammatiche immagini dell’alluvione sulle Dolomiti : Moena irriconoscibile. Allerta Meteo massima per la pianura Padana Nella sera/notte [LIVE] : 1/10 Moena ...

Celentano - notte di paura : ladri Nella villa in Brianza : Ennesimo tentativo di furto nella villa di Adriano Celentano a Campesone di Galbiate, in Brianza. Fallito, anche stavolta. Alcuni uomini incappucciati si sono introdotti di notte nella maxi...