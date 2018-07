NBA | Stephen Curry padre per la terza volta | è nato Canon W Jack

sportfair

(Di giovedì 5 luglio 2018)W., è questo il nome del terzogenito della famiglia, il cestista degli Warriors al settimo cielo: “Dio è stato buono con noi” Il giocatore di basketha annunciato su Instagram la nascita del suo terzo figlio,W., caricando una fotografia con il bambino tra le braccia. Anche la moglie del campione dei Golden State Warriors, Ayesha, ha pubblicato una foto in cui il bambino è tra le braccia delle sue due sorelle più grandi. “Dio è stato buono con noi”, ha scritto. La madre ha detto chelunedì, prima del previsto, e che la sua famiglia non può essere più grata.ha recentemente difeso il titolo della lega americana di pallacanestro professionistica (NBA) con i Golden State Warriors. La squadra ha vinto le finali Nba a giugno per 4-0 contro i Cleveland Cavaliers. (Spr/AdnKronos)L'articolo NBA,...