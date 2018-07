Nba | LeBron e i cartelloni pro Lakers | ecco chi li ha messi e perché

Nba - la faccia di LeBron James sul murales di Kobe Bryant? Un tifoso dei Lakers non ci sta : Un segnale che anche a Los Angeles, dove sono abituati ad avere in città i personaggi più acclamati e famosi al mondo, non basta l'arrivo dell' ultima sensazione per far dimenticare 20 anni di amore ...

Mercato Nba - un tweet di Kuzma scatena il panico : Wade ai Lakers con LeBron? : Mercato NBA, Dwyane Wade potrebbe sposare il progetto dei Lakers, seguendo dunque l’amico LeBron James a Los Angeles Mercato NBA, un tweet di Kuzma ha letteralmente scatenato il panico tra gli appassionati di basket. Il giovane cestista dei Los Angeles Lakers, ha infatti twittato il “tag” col nome di Dwyane Wade… solo questo, senza alcuna aggiunta, lasciando dunque spazio alla fantasia. L’ipotesi più ...

Nba - Josh Okogie come LeBron James : che spettacolo l'annuncio di Minnesota! : Poche righe sufficienti però a scatenare un autentico terremoto nel mondo NBA " ma anche a ispirare i Minnesota Timberwolves che quando è venuto il momento di annunciare l'ufficialità della firma ...

Vacanze italiane per il re dell'Nba LeBron James : è a Capri con la moglie Savannah : Vacanze italiane per il re dell'Nba LeBron James, tra la costiera amalfitana, l'arcipelago Li Galli, Nerano e Capri. La stella Usa, che pochi giorni fa ha firmato un contratto da oltre 153 milioni di ...

Mercato Nba – Il sogno di Chris Bosh : tornare in campo al fianco di LeBron James nei Lakers : Chris Bosh sarebbe pronto (ok medico permettendo) a tornare in campo: il sogno dell’ex Miami Heat sarebbe quello di giocare nei nuovi Lakers di LeBron James Il passaggio di LeBron James ai Los Angeles Lakers ha spinto diversi giocatori ad interessarsi ai Lakers. L’ultimo della lista sarebbe addirittura Chris Bosh. L’ex Miami Heat avrebbe espresso la volontà di tornare in campo e riunirsi all’ex compagno LeBron ...

Nba – Cousins agli Warriors - parla… LaVar Ball : “possono comprare chi voglio - i Lakers con LeBron e mio figlio…” : La firma di Cousins con gli Warriors non preoccupa minimamente LaVar Ball: il duo Lonzo-LeBron renderà i Lakers imbattibili I Golden State Warriors hanno risposto all’affare LeBron James-Los Angeles Lakers con un colpaccio: alla corte di Steve Kerr è arrivato DeMarcus Cousins. A stupire non è stato tanto il colpo, gli Warriors esercitano un fascino impareggiabile su ogni free agent che voglia unirsi alla prima squadra candidata per ...

Nba - con LeBron James al mare in Campania : 'Questo omone non lo avevo mai visto da nessuna parte, poi i miei collaboratori mi hanno spiegato che è il giocatore di basket più forte e ricco del mondo - racconta Rispoli -. Alcuni anni fa ho ...

Mercato Nba – Lakers - pronto un ritorno clamoroso! Dwight Howard vuole giocare insieme a LeBron James : L’effetto LeBron James continua ad attrarre giocatori verso i Los Angeles Lakers: Dwight Howard interessato al ritorno in giallo-viola A volte ritornano… è il caso di dirlo! Nella stagione 2012-2013, Dwight Howard era arrivato ai Lakers con grandi speranze, come ideale sostituto di Shaq. Le grandi aspettative non sono state rispettate. Dopo solo un anno, Howard ha lasciato L.A. con tanto di battibecchi con Kobe Bryant al quale ...

Nba - Kobe accoglie LeBron ai Lakers : 'Benvenuto in famiglia - dovrebbero fare un'altra statua a Magic' : Adesso avranno l'opportunità di vedere a lavoro ogni singolo giorno il miglior giocatore del mondo, come si allena, si prende cura del suo corpo e come gestisce la sua nutrizione. Basta guardarlo e ...

Nba : LeBron James riporterà i Los Angeles Lakers al titolo... da solo? : ... perchè su di lui grava una spada di damocle che riguarda la sua salute nel medio periodo, ma se c'è una certezza è che bancare contro LeBron James è sempre uno sport piuttosto rischioso e ora che ...

Mercato Nba - dopo Lebron ecco Rondo per i Lakers : I gialloviola piazzano un altro colpo: da New Orleans arriva il playmaker ex Boston, che firma un annuale da 9 milioni di dollari

Basket Nba : Rondo con LeBron ai Lakers - Randle vola ai Pelicans : Iniziano a prendere forma i Lakers 2018-19 targati LeBron James. Magic sorprende un po' tutti trovando un accordo con Rajon Rondo il quale firma un contratto annuale da nove milioni con la franchigia ...

Nba - LeBron in vacanza dopo la firma con i Los Angeles Lakers : è a Positano : Prima la firma, poi la vacanza: LeBron James è in Italia. Secondo TMZ , dopo aver firmato un quadriennale da 154 milioni di dollari complessivi con i Los Angeles Lakers, l'ex stella dei Cavs è a ...

Nba - Los Angeles Lakers : tutti pazzi per 'la 23' - la maglia di LeBron è già sold out : è da sempre uno dei posti più cool e alla moda dell'intero mondo NBA, vantando una platea di stelle che spesso vale il prezzo del biglietto più dello spettacolo proposto sul parquet. Con LeBron James ...